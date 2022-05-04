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TIMETURK / DÜNYA / BM'den açıklama! ''Ukrayna'daki savaşta kadınlar ve çocuklar cinsel şiddete uğruyor''

BM'den açıklama! ''Ukrayna'daki savaşta kadınlar ve çocuklar cinsel şiddete uğruyor''

Birleşmiş Milletler’in Çatışmalarda Cinsel şiddet Özel Temsilciliği ile Ukrayna hükümeti arasında ‘savaşta cinsel şiddete maruz kalanlara yardımcı olmak’ için çerçeve anlaşma imzalandı.

2 Gün Önce
2022-05-04 14:42:45
BM'den açıklama! ''Ukrayna'daki savaşta kadınlar ve çocuklar cinsel şiddete uğruyor''

Birleşmiş Milletler Çatışmalarda Cinsel Şiddet Özel Temsilciliği (OSRSG-SVC) ile Ukrayna Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olha Stefanishyna arasında imzalanan anlaşma, adalet ve hesap verebilirlik alanlarında müdahalelerin tasarlanmasını ve sunulmasını destekleyecek.

Anlaşma ayrıca cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri, tıbbi ve uzmanlaşmış ruh sağlığı hizmetleri, hukuki yardım ve geçim desteği dahil olmak üzere hayatta kalanlar için kapsamlı hizmet sağlanmasını da ele alıyor.

‘ULUSLARARASI HUKUK BOŞ BİR VAAT OLMAYACAK'

BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Pramila Patten dün basına yaptığı açıklamada “Size sözüm, uluslararası hukukun boş bir vaat olmayacağıdır. Bugünün belgeleri yarının kovuşturması olacak. Ve bilmenizi isterim ki savaşlar başlayınca haklarınız sona ermez” dedi. Patten “Savaşlar başlayınca kadın hakları sona ermez. Bedenleriniz bir savaş alanı değildir ve asla savaş alanının bir parçası olarak görülmemelidir” ifadelerini kullandı.

ERKEK ÇOCUKLARIN CİNSEL ŞİDDETE UĞRADIĞINA DAİR TEYİT EDİLMEMİŞ VAKA BİLDİRİMLERİ

Cinsel şiddet çoğunlukla kadınlara ve kızlara karşı uygulansa da Özel Temsilci Patten, Ukrayna'da erkek ve erkek çocukların dahil olduğu ve BM'nin henüz doğrulamadığı vaka raporları aldığını ifade etti. Özel Temsilci Patten konuyla ilgili “Erkeklerin ve oğlan çocuklarının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış hizmetlerin olmasını sağlamak için farklı BM kurumlarıyla birlikte çalışıyorum, çünkü birçok çatışma durumundaki yerde erkeklerin ve oğlan çocuklarının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış hizmet eksikliği olduğunu gözlemledim” dedi.

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