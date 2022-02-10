DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Avrupalılar, Rusya’nın bu yıl içinde Ukrayna’yı işgal edeceğini düşünüyor
Kanadalı kamyoncular, en işlek ABD-Kanada sınır köprüsünü işgal etti
BM: DEAŞ'ın 25-50 milyon dolar gelir kaynağı var
Samsung Galaxy S22 Ultra özellikleri nelerdir? Galaxy S22 Ultra fiyatı ne kadar?
Azerbaycan: Aliyev, Selçuk Bayraktar'ı kabul etti
Pentagon, CNN’in ABD askerleriyle ilgili iddialarını reddetti
Irak: Türkiye'den elektrik ithal edeceğiz
SpaceX'in 40 uydusu düştü!
Kalekim, 'Kur Kur Korumalı Mevduat Hesabı' açtı
RTÜK: Ayşenur Arslan'ın TMT'ye yönelik sözleriyle ilgili inceleme başlatıldı
'Macron rezil oldu'
Antalya hava durumu (10 Şubat- 10 Mart)
Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Elektrik faturamı ödemeyeceğim
Oğlum dizisinin konusu ne? Oğlum dizisinde kimler rol alıyor?
Bakan Kurum'un korona testi pozitif çıktı

TIMETURK / DÜNYA / BM: DEAŞ'ın 25-50 milyon dolar gelir kaynağı var

BM: DEAŞ'ın 25-50 milyon dolar gelir kaynağı var

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin terör örgütü DEAŞ mensubunun bulunduğunu söyledi.

2 Saat Önce
2022-02-10 00:45:57
BM: DEAŞ'ın 25-50 milyon dolar gelir kaynağı var

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, BM Güvenlik Konseyine verdiği brifingde, DEAŞ'ın uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

DEAŞ'ın liderliği ve geçmişteki kayıplarına rağmen yeniden gruplaşabildiğine ve çatışma bölgelerinde faaliyetlerini yoğunlaştırdığına dikkati çeken Voronkov, Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin DEAŞ'lının bulunduğunu ifade etti.

DEAŞ'ın 25 ila 50 milyon dolar gelir kaynağı bulunuyor

DEAŞ bağlantılı diğer grupların ise rahatsız edici bir hızda genişlemeye devam ettiğini vurgulayan Voronkov, bu grupların özellikle Orta, Doğu ve Batı Afrika'da etkinliğini artırmasının kıtanın da ötesinde büyük sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in DEAŞ raporuna göre ise terör örgütün 25 ile 50 milyon dolar gelir kaynağının bulunduğu tahmin ediliyor. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş