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TIMETURK / DÜNYA / BM'de Filistinlileri sevindiren karar

BM'de Filistinlileri sevindiren karar

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Mali Komitesi, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistin halkının ve işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki Arap nüfusun doğal kaynakları üzerindeki egemenlik hakkına ilişkin karar taslağını kabul etti.

1 Saat Önce
2021-12-18 15:58:14
BM'de Filistinlileri sevindiren karar

BM Ekonomik ve Mali Komitesi'nde dün gerçekleştirilen oylamada, ABD, İsrail, Kanada, Nauru, Mikronezya, Marshall Adaları ve Palau olmak üzere 7 ülkenin hayır oyuna karşı, 156 ülke BM kararı lehinde oy kullandı, 15 ülke ise çekimser kaldı.

Filistin BM kararını memnuniyetle karşıladı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail'in Filistin veya herhangi bir şehrinde egemenliği yok." ifadelerini kullandı.

"Bu kararın lehinde oy kullanmak, Filistin halkının toprak, su ve enerji kaynakları dahil doğal kaynakları üzerindeki hakkını ve egemenliğini teyit ediyor." diyen Maliki, İsrail'i işgal altındaki Filistin topraklarındaki doğal kaynakları sömürmeye son vermeye çağırdı.

Maliki ayrıca uluslararası toplumu, Filistinlilerin doğal kaynaklarından yararlanma özgürlüğünün ve doğal kaynaklarının sömürülmesi ve zarar görmesi durumunda tazminat talep etme haklarının sağlanması için İsrail'e baskı yapmaya davet etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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