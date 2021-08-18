DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

TOGG Gemlik Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
Siz hiç temerrüde düştünüz mü?
Selde çöken apartmanın müteahhidi tutuklandı
Fed Tutanakları yayımlandı
Hindistan ve Afrika’da 'sahte aşı' uyarısı
Mourinho: Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi havasında bir maç oynayacağız
Ümit Zileli: Üçüncü doza da peki dedik, dünyanın kobayı biz miyiz?!
Norveç Varlık Fonu 111 milyar dolar getiri elde etti
BM Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek
Ceyhan ile Nagehan Alçı arasında 'DSÖ' kavgası
Terim: Marcao hata yaptı, cezasını çekiyor, daha da çekecekmiş gibi gözüküyor
CEO'lara yol gösteren kitaplar
Swap işlemler neden yapılır, faydası ne?
DSÖ'den 'Hindistan ve Afrika’da sahte Kovid-19 aşıları' uyarısı
BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Türkiye'de

TIMETURK / DÜNYA / BM Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek

BM Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek

Birleşmiş Milletler, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki uluslararası personelini güvenlik nedeniyle Kazakistan'a tahliye edecek, insani yardım personeli ise ülkede kalacatk.

2 Saat Önce
2021-08-18 21:03:06
BM Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, 100 civarında uluslararası personelin Kabil'den Kazakistan'ın başkenti Almatı'ya tahliye edileceğini söyledi.

Uluslararası personelin bir süre Almatı'dan çalışacağını belirten Dujarric, Afganistan'daki güvenlik durumuna göre hareket edeceklerini ve personelin koşullar el verdiğinde Afganistan'a geri döneceğini ifade etti.

Dujarric, insani yardım personelinin ise Afganistan'da kalmaya devam ettiğini ve milyonlarca insana yardım sağladığını söyledi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş