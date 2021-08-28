BM açıkladı: İsrail 2021’de 55 Filistinliyi öldürdü

BM tarafından hazırlanan rapora göre, İsrail güçlerinin Batı Şeria’da ocak ayından 23 Ağustos’a kadar 55 Filistinliyi öldürdüğü, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere evleri yıkılan 881 Filistinlinin de göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.