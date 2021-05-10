DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İdlib'de Türk askerine saldırı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı hangi gün? 2021
İsrail'den Batı Şeria'daki protestoya müdahale: 13 yaralı
Dünyaca ünlü futbolcular Filistin'e destek verdi
Filistin'in nüfusu artıyor, yaşam alanı azalıyor
AB'den ''gerginliği düşürün'' çağrısı
İstanbul'da ''Mescid-i Aksa'' protestosu: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü
Ali Erbaş: Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılıyor
Bakan Koca'dan ''Mescid-i Aksa'' mesajı
ABD'den ''Pfizer'' kararı: 12-15 yaş grubu için kullanım onayı verildi
Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile görüştü
Kaç kişi kendi konutunda oturuyor?
İsrail polisinden AA editörüne plastik mermiyle saldırı
Çocuklara 'tatlı' öneriler
Piyasalar bayram havasında

İSTANBUL

20:18:00

İftar vakti

BURSA

20:15

04:03
20:15
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:59

03:49
19:59
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:42

03:34
19:42
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:26

03:16
19:26
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:11

03:17
19:11
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:18:00

İftar vakti

ANKARA

19:59

03:49
SAHUR
19:59
İFTAR

ERZURUM

19:26

03:16
SAHUR
19:26
İFTAR

BM, AB'den göçmenlerin geri itilme olaylarının incelenmesini istedi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında göçmen botlarının geri itildiği olayların soruşturulmasını istedi ve 'AB'nin tüm dış sınırları boyunca meydana gelen geri itmeleri durdurmalıyız' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
10.05.2021 19:43:12
BM, AB'den göçmenlerin geri itilme olaylarının incelenmesini istedi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ile Brüksel'de yaptığı görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

"İnsanların hayatlarını kurtarmak için Avrupa'ya daha verimli mekanizma gerekli"

Grandi, toplantıda, Orta Akdeniz'de son günlerde havaların ısınmasıyla Avrupa'ya gelen düzensiz göçmen sayısının artış gösterdiğini belirtti.

AB'nin, göçmen meselesinde bir mekanizmaya gereksinim duyduğunu vurgulayan Grandi, "Avrupa'nın bu konuyla ilgili öngörülebilir bir mekanizmaya ihtiyacı var. Birkaç tekneden ve mantıklı, üzerinde uzlaşılmış bir mekanizmayla yönetilebilir sayılardan bahsediyoruz. Denizde insanların hayatlarını kurtarmak için Avrupa'ya daha verimli, devlet öncülüğünde bir mekanizma gerekli" diye konuştu.

"Tüm dış sınırlar boyunca meydana gelen geri itmeleri durdurmalıyız"

Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik botlarının sıkça uyguladığı, göçmenlerin geri itildiği olaylara da değinen Grandi, "AB'nin tüm dış sınırları boyunca meydana gelen geri itmeleri durdurmalıyız. Bu geri itmeleri soruşturacak bir mekanizmaya da ihtiyacımız var" görüşünü paylaştı.

Filippo Grandi, uygun varış düzenlemelerini dengeleyen ve yeniden yerleştirmeler yoluyla dayanışmayı da içeren bir mekanizmadan bahsettiğini kaydetti.

Grandi, "Avrupa en azından bunu hayata geçirebilir. Şunu unutmayalım. Burada mülteciler ve sığınmacılar için sorumluluğu paylaşmaktan bahsediyoruz. Dünya genelinde mültecilerin yüzde 90'ı zengin ülkelerde bulunmuyor. Bu kişiler Afrika'da, Orta Doğu'da, Asya'da. Avrupa'dan istediğimiz şey, diğer ülkelerin zaten yapmakta olduğu şeyler" ifadesini kullandı.

"Türkiye, göçmenler konusunda desteklenmeli"

Bir soru üzerine, Grandi, Türkiye'nin yıllardır en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu hatırlatarak, AB'nin, Türkiye'yi bu konuda desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu üyesi Ylva Johansson da Türkiye ile AB arasındaki 18 Mart Mutabakatının hala geçerli olduğunu, göçmenlerle ilgili meseleleri geçen hafta Ankara'ya düzenlediği ziyarette görüştüğünü ve mutabakatın koşularının yerine getirilmesini istediklerini belirtti.

Türkiye'nin düzensiz göçmenler konusunda desteklenmesi gerektiğini ifade eden Johansson, Frontex'ten aldığı Türk Sahil Güvenlik botlarının Yunanistan sularına girdiğine ilişkin iddiaları içeren mektubu da Ankara'daki görüşmelerde gündeme getirdiğini aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan