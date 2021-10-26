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TIMETURK / DÜNYA / Blue Origin ticari uzay istasyonu kuruyor

Blue Origin ticari uzay istasyonu kuruyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin, ticari bir uzay istasyonu kurma planları olduğunu açıkladı.

50 Dakika Önce
2021-10-26 10:34:57
Blue Origin ticari uzay istasyonu kuruyor

Blue Origin yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, "Orbital Reef" adlı istasyonun 10 yıl içinde işletmeye girmesi planlandığı duyuruldu.

Şirket tarafından yayınlanan tanıtım materyalinde, istasyonun uzayda "karma kullanımlı bir iş parkı" olacağını ve 10 kişiye kadar ağırlayabileceği bilgisi verildi.

Şirket, istasyonu inşa etmek için Sierra Space ve Boeing ile ortak olacak.

Blue Origin, 32 bin metrekarelik istasyonun müşterilere "mikro yerçekiminde film yapımı" veya "son teknoloji araştırmalar yürütmek" için ideal bir yer sağlayacağını ve ayrıca bir "uzay oteli" içereceğini söyledi.

Girişimi başlatmak için düzenlenen bir basın toplantısında, Blue Origin ve Sierra Space'den yöneticiler, inşaat maliyetleri hakkında bir açıklama yapmadı.

Ancak proje, yılda 1 milyar dolar (726 milyon £) harcamayı taahhüt eden Bezos'tan büyük fon sağlanacağını garanti ediyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu, ömrünü 2030 yılında tamamlayacak olsa da ağır sorunlarla boğuşuyor.

Rus yetkililer daha önce , eski ekipmanların büyük bir olayı tetikleyebileceği korkusuyla kozmonotlarının 2025 yılına kadar istasyondan ayrılabileceğini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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