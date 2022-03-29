Bloomberg'den Rusya ve Belarus kararı

Bloomberg, Rusya ve Belarus'ta faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Bloomberg, Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle Rusya ve Belarus'taki operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada her iki ülkedeki müşterilerin terminal platformlarını da içeren Bloomberg'in veri hizmetlerinden faydalanamayacağı belirtildi.

İnternet sitesi Bloomberg.com'un ise faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.

Vladimir Putin'in işgal emri uluslararası bir tepkiye ve benzersiz bir yaptırım dalgasına neden olarak birçok Batılı dev şirketin Rusya'daki operasyonlarını durdurma kararı almasıyla sonuçlanmıştı.

Bloomberg de Rusya'nın bağımsız gazetecilerin ülkedeki faaliyetlerini suç sayacağını açıklamasının ardından 4 Mart'ta gazetecilerinin çalışmalarını askıya aldığını duyurmuştu

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