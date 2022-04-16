Bloomberg’den Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Türkiye analizi

Bloomberg'de yer alan analiz yazısında, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana sürdürdüğü 'tarafsızlık' imajının daha fazla sürdürülemeyebileceği ifade edildi.

Bloomberg, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında takınmaya çalıştığı ‘tarafsız' konumun sürdürülemez olduğunu yazdı.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale girişti. Batılı ülkeler Rusya'ya karşı yaptırımlara başlarken, Türkiye sadece Birleşmiş Milletler kararlarına uyacağını açıkladı.

Türkiye, Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçlarını satmaya devam ederken diğer yandan Rus sermayesinin ülkeye gelmesine de sıcak bakılıyor. Yaptırımlardan kaçan bazı Rus zenginler süper yatları Türkiye'ye demirledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rusya'nın işgaline karşı eleştirilerinin hafif olduğu görülüyor.

Belarus'tan sonrası Türkiye'ye taşınan Rusya-Ukrayna görüşmelerinde iktidar ‘tarafsızlık' imajını parlatmaya çalışsa da bu sanıldığı kadar uzun sürmeyebilir.

Diken'in Bloomberg'den aktardığı analize göre savaşın devam etmesi Türkiye'nin bu pozisyonunu zora sokuyor. Erdoğan'ın savaşın başındaki hesabı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dostluğunu Batı'yla bir koz olarak kullanması üzerineydi. Erdoğan bu yolla ‘iletişim' için aracı olabilir belki de ABD'yle S-400 gibi sorunlu meseleleri de çözebilirdi.

İktidar ayrıca Ukrayna'da Ruslara karşı Türk askeri insansız hava araçlarının kullanılmasının, ‘işgalci' Rusların yanında yer aldığı imajını kırabileceğini düşündü ve NATO'ya silah ambargosunu sona erdirmesi çağrısında bulundu. ABD ve ittifakın diğer üyeleri bu konuda sessiz kaldılar çünkü Türkiye, Batı'nın uzlaşısına katılmış değil.

Analize göre Almanya'nın Rusya'ya karşı ‘pasifist' duruşunu terk ettiği, İsviçre'nin bile yaptırımlara katıldığı bir ortamda Türkiye'nin Rus zenginlere kapısını açması Ankara için iyi bir görüntü değil.

Diğer yandan analizde Rusya'nın Türkiye'deki nükleer santral projesinin de yaptırımlar nedeniyle zora girdiğine yer verildi. .