Bloomberg: ABD'nin hipersonik füze testi başarısız oldu

Bloomberg'in Pentagon'a dayandırdığı habere göre, Hawaii'de bir hipersonik füze test uçuşunun başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. ABD, hipersonik silahların geliştirilmesinde Çin ve Rusya'ya ayak uydurmak için mücadele ediyor. Çeşitli Amerikan programları kapsamında bir dizi başarılı test yapıldı, ancak ülke henüz hizmette olan modern bir sisteme sahip değil.