Blockchain merkezini Miami’ye taşıdı

Miami Belediye Başkanı dün etkinlikte yaptığı konuşmada blockchain.com’un şehirlerine taşındığını duyurdu. Daha güçlü biçimde büyüyebilmek için merkezini New York’tan Miami’ye taşıyan şirket kripto çözümleri üretiyor.

Önümüzdeki bir yıl içinde 300 yeni uzmanı işe almak isteyen şirket 5 Milyar dolarlık büyüklüğe sahip. Blockchain.com CEO'su Peter Smith ve Francis Suarez müjdeli haberi Miami Belediye binasında verdi. Belediye Başkanı Suarez bu gelişmeden dolayı son derece memnun olduğunu ifade etti. Suarez “Blockchain.com'un şehrimize taşınmış olması son derece önemli, dünyanın en iyi şirketlerini Miami'ye davet ediyoruz. Sadece yerel istihdam artmayacak aynı zamanda teknoloji ve mühendislik konusunda daha fazla gelişeceğiz” dedi. Şirketin küresel merkezi halen Londra'da ve San Francisco ofisleri aktif olarak kalmaya devam edecek. Miami ofisi ABD merkezi olacak.

Suarez Hedefine Ulaşabilecek mi?

Kripto paralar için ideal şehir sloganıyla Miami'yi değiştiren ve dönüştüren Suarez daha fazla blok zincir şirketinin şehirlerinde hizmet vermesini istiyor. XBTO kurum olarak bu yıl Miami'de ofis aldı. Guggenheim Partners ortakları yine bu şehirde kendileri için mülk satın aldı. FTX kripto borsasıda Miami'ye yatırım yapan şirketler arasında yer alıyor.

Suarez, Winklevoss ikizleri Elon Musk, Twitter CEO'su Jack Dorsey ve Google CEO'su Eric Schmidt gibi isimleri de Miami'de kripto para ve blok zincir şirketleri ile yatırım yapmaya teşvik etti. Suarez şehrin kripto para ekosisteminde güçlü bir yer yakalayabilmesi için ciddi emek harcıyor. Üstelik dün resmen Bitcoin ve Ethereum satın aldığını bu teknolojiye inandığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.