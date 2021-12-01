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Blinken ve Lavrov yarın yüzyüze görüşecek

NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) zirvesine katılmak üzere Avrupa’da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la biraraya gelecek.

1 Saat Önce
2021-12-01 23:25:44
Blinken ve Lavrov yarın yüzyüze görüşecek

Reuters haber ajansının bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre Blinken ve Lavrov, Perşembe günü Stockholm'de yapılacak AGİT zirvesi sırasında ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı'yla biraraya gelmeden önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yla görüşecek. ABD ve Rus dışişleri bakanlarının yapacağı görüşme, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığı ve tansiyonun yükseldiği bir döneme denk gelmesi açısından önemli. Hem NATO hem AB hem de ABD, şu ana kadar yaptıkları açıklamalarda Rusya'yı bölgede yaptığı askeri yığınak konusunda uyardı. Türk Telekom Reklamı

Son olarak dün yapılan NATO üyesi ülkelerin bakanlar toplantısından sonra da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ağır sonuçları olacağı konusunda Rusya'yı uyardı.

VOA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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