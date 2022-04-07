DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukraynalı asker, sivillere ateş açma emri aldıklarını anlattı
Blinken: Rusya tarihin hakkında vereceği karardan kaçamaz
AB Komisyonu Başkanı: Korkunç günlerden geçiyoruz
Facebook duyurdu: Rusya ve Belarus bağlantılı...
Erdoğan: Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerimizin özlük haklarına katkı sağladık
Avrupa Parlamentosu 'Rusya'ya ambargo' kararını içeren tasarıyı kabul etti
Marsilya - PAOK maçını canlı izle! EXXEN CANLI
ABD Senatosu Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkileri askıya alan tasarıyı onayladı
Eintracht Frankfurt - Barcelona maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Rusya'dan Yeni Zelanda'ya ve Avustralya'ya yaptırım
Lavrov: Ukrayna kendi tekliflerinden çekiliyor ve yeni provokasyonlar yapıyor
Vaka sayısı 10 binin altında
BM: Rusya İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarıldı
İftar duası nedir? İftarda hangi dua okunur? İftar açılırken nasıl dua edilir? Türkçe iftar açma duası |
Bakan Akar, Özbek mevkidaşı ile görüştü

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

BURSA

19:40

05:04
19:40
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:25

04:50
19:25
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:08

04:33
19:08
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:51

04:16
18:51
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:12
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

ANKARA

19:25

04:50
SAHUR
19:25
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Blinken: Rusya tarihin hakkında vereceği karardan kaçamaz

Blinken: Rusya tarihin hakkında vereceği karardan kaçamaz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve ülkedeki sivil ölümleri nedeniyle Moskova'ya yönelik yaptırımlara devam edeceklerini vurguladı, Blinken, 'Rusya, tarihin hakkında vereceği karardan kaçamaz' dedi.

20 Dakika Önce
2022-04-07 22:46:15
Blinken: Rusya tarihin hakkında vereceği karardan kaçamaz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesindeki temaslarının ardından basın mensuplarına hem toplantıyı hem de savaş gündemini değerlendirdi.

Ukrayna'ya sağladıkları askeri destek ve insani yardımı kararlılıkla sürdüreceklerini anlatan Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bugün yaptıkları görüşmede ABD'nin ve diğer ülkelerin Kiev'e nasıl daha fazla yardım edebileceğini ele aldıklarını söyledi.

ABD'nin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya 1,7 milyar dolar, Biden yönetiminin görev süresi kapsamında ise toplam 2,3 milyar dolar savunma yardımı yaptığını vurgulayan Blinken, "Ukrayna'nın en fazla ihtiyaç duyduğu silahları ve diğer ekipmanları temin etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kiev'e eski Sovyet yapımı bazı silahların temin edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt verirken detaya girmekten kaçınan Blinken, Ukrayna'ya gerekli savunma imkanı sağlayacak silahları vermeye devam edeceklerini söyledi.

"Vahşetin delillerini topluyoruz"

ABD'li Bakan, Rusya'nın Ukrayna'da sivillerin ölümüne neden olduğuna ve savaş suçu işlediğine dair ellerinde çok sayıda bulgu olduğunu vurguladı.

"ABD, bu vahşetin delillerini dikkatlice toplamaya devam edecek ve bunları ilgili mercilere ulaştıracak. Ukrayna Başsavcılığınca kurulan savaş suçlarını araştırma birimine uluslararası uzmanların oluşturduğu çok uluslu bir ekibin yardım etmesini de destekliyoruz. Bu çabalar, Rusya'nın, tarihin hakkında vereceği karardan kaçamayacağını güvence altına alacak."

BM Genel Kurulunda yapılan oylamayla Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını da değerlendiren Blinken, Moskova'nın işlediği suçlar dolayısıyla uluslararası sistem içinde daha fazla bedel ödeyeceğini söyledi.

Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını sona erdirme vurgusu

Blinken, Avrupalı bazı ülkelerin Rusya'ya olan enerji bağımlığını azaltmanın kendileri ve AB için önemli bir hedef olduğunu kaydederek, "Yıllar boyunca Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığı yavaş yavaş şekillendi, ancak şu anda bu bağımlılığı sona erdirme kararlılığını açıkça duyuyoruz" ifadesini kullandı.

ABD'nin bu konuda üzerine düşeni yaptığını ifade eden Blinken, yenilenebilir enerji ve diğer alternatifleri de hızlı bir şekilde artırarak Avrupa'yı Rus gazına olan bağımlılığından kurtaracaklarını dile getirdi.

NATO'nun yeni savunma konsepti belgesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Blinken, söz konusu belgeyi haziranda Madrid'de yapılacak zirvede açıklayacaklarını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya girmesinden önce "zayıf ve parçalanmış bir NATO hayal ettiğini" savunan Blinken, bunun tam aksine güçlü ve birlikteliği yüksek bir NATO yapılanmasına sahip olduklarını ve bu belgenin de bu durumun altını çizeceğini söyledi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş