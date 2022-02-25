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Blinken, Putin'in amacını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da Vladimir Zelenskiy yönetimini devirmeye çalışacağına inandığını söyledi.

2 Saat Önce
2022-02-25 09:05:07
Blinken, Putin'in amacını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABC kanalına verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini ve Joe Biden yönetiminin getirdiği yaptırımları değerlendirdi.

ABD yönetiminin Moskova'yı hedef alan yaptırımlarının etkili olmasını beklediklerini anlatan Blinken, "Rusya'nın en büyük 10 finansal kurumunu ve banka varlıklarının yüzde 80'ini hedef aldık. Bunun çok ağır etkileri olacaktır." dedi.

Blinken, Rus güçlerinin Kiev'i hedef almaya başladığını ve kentin kuzeyinden, doğusundan ve güneyinden adeta bir kuşatma harekatının yapıldığını dile getirdi ancak kentin 24 saat içinde düşebileceği yorumları için şu anda bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti.

Blinken, "Putin'in Ukrayna'da yönetimi devirmeye çalıştığına kani misiniz?" şeklindeki soruya, "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım." diye yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan yaptırım seçeneğinin de halen masada olduğunu belirten Blinken, Putin'in Ukrayna'nın ötesinde bir NATO ülkesine saldırı yapması durumunda 5. Madde'nin devreye gireceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Biden yönetiminin Kongre üyelerine Rusya-Ukrayna krizinde son duruma ilişkin bir brifing verdiği bildirildi.

Kongre kaynaklarına dayandırılan haberlere göre yetkililer, Kiev'in kuzey, güney ve doğudan saldırı altında olduğunu ancak kentin düşeceğini söylemek için henüz erken olduğunu dile getirdi. .

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