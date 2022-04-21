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Blinken, Miçotakis ile Ukrayna savaşını ve iş birliğini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, ekonomik ve enerji iş birliğini görüştüğü bildirildi.

1 Saat Önce
2022-04-21 20:25:59
Blinken, Miçotakis ile Ukrayna savaşını ve iş birliğini görüştü

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Blinken ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in telefonda görüştüğünü belirtti.

Price, görüşmeye ilişkin açıklamada, "Bakan, Yunanistan'ın Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanması, kapsamlı insani ve savunma yardımı da dahil olmak üzere Ukrayna'ya verdiği kararlı destek için Yunanistan'a teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

Ned Price, ikilinin, Rusya ile savaşta Ukrayna'ya yardım etmenin ek yollarını ele aldığını kaydetti.

Price, Blinken ve Miçotakis'in, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail ile ABD arasındaki enerji ve ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi de konuştuğunu aktardı. .

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