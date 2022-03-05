DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kıbrıs Rum yönetimi, 5 Rus savaş gemisinin Limasol Limanı'na demirlemesine izin vermedi
1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
1 Litre ayçiçek yağı ne kadar? 1 Litre ayçiçek yağına ne kadar zam geldi? Güncel ayçiçek yağı fiyatları
24 Erzincanspor - Eskişehirspor maçını canlı izle! İZLE
Son dakika gelişmesi: Erdoğan yarın Putin'le görüşecek
'Putin, Rusya kaçın kurası; tava gelirler mi!'
Niğde Anadolu FK - Sakaryaspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Batman Petrolspor - 1954 Kelkitspor maçını canlı izle! CANLI
Afyonspor - Diyarbekirspor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
Ukrayna birlikleri Zaporijya nükleer santralini geri aldı
Ünlü aktör Mitchell Ryan kalbine yenildi
Ukrayna: Savaşta 10 binden fazla Rus askeri öldürüldü
Zonguldak Kömürspor - Kırklarelispor maçını canlı izle! CANLI İZLE
Aziz 16. bölüm tek parça izle | Show TV Aziz son bölüm özeti
3 kız kardeş, aynı adamla evlendi

TIMETURK / DÜNYA / Blinken'den sürpriz açıklama: Ukrayna'nın savaşı kazanacağına ikna oldum

Blinken'den sürpriz açıklama: Ukrayna'nın savaşı kazanacağına ikna oldum

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, BBC'ye verdiği demeçte, savaşın Rusların planladığı gibi gitmediğine işaret ederek, Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğini söyledi.

3 Saat Önce
2022-03-05 10:36:08
Blinken'den sürpriz açıklama: Ukrayna'nın savaşı kazanacağına ikna oldum

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi.

Blinken, BBC'ye verdiği demeçte Rusya-Ukrayna savaşında son durumu değerlendirdi.

Çatışmaların daha ne kadar süreceğini bilemediğini vurgulayan Blinken, "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanacağına ikna oldum." dedi.

Blinken, Ukrayna halkının direnişini takdir ederken, "Eğer Rusya'nın amacı hükümeti yıkmak ve kendi kukla rejimini kurmaksa bunu bir şekilde 45 milyon Ukraynalı reddedecektir." ifadesini kullandı.

Savaşın Rusların planladığı gibi gitmediğine işaret eden Blinken, uluslararası toplumun Ukrayna'ya yardım edebilmek için elinden gelen her şeyi yaparak, Rusya'nın başlattığı savaşı sonlandırmak için baskı uyguladığını kaydetti.

Blinken, Rus güçlerinin giderek artan şekilde sivillere yönelik "acımasız yöntemler" kullandığını vurgulayarak, "Bizi endişelendiren şey savaşın daha da şiddetlenmesidir. Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik, su ve doğalgaz şebekelerini hedef aldığını görüyoruz. Bu tarz yöntemleri daha fazla görebiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rusya'da yönetimi değiştirmek suretiyle Ukrayna'nın işgaline son vermeye çalışmayacağını kaydeden Blinken, bunun kendilerinin işi olmadığını ancak Rus halkının kendi liderliğine karar verebileceği değerlendirmesinde bulundu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş