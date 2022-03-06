Blinken'den dikkat çeken 'Polonya' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Polonya üzerinden Ukrayna'ya savaş uçağı verilmesi anlaşması için aktif şekilde çalışıyoruz' açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Moldova'nın başkenti Kişinev'i ziyaret edip Devlet Başkanı Maia Sandu ile görüşerek basın toplantısı düzenledi.

Moldova'nın AB üyeliğine destek açıklayan, ama sürecin Moldova ile AB üyelerine bağlı olduğunu belirten Blinken, Moldova'nın bağımsızlığı ve egemenliğinin korunması için enerji güvenliğinin kritik önemde olduğunu söyledi.

Blinken, ABD'nin Polonya'ya belli sayıda F-16 vermesi, Polonya'nın bunlar karşılığında Kiev'e Sovyet dönemine ait savaş uçakları göndermesi pazarlığına dair haberleri de teyit eder şekilde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı, Washington'ın Polonya ile birlikte Ukrayna'ya jet tedarik etmeye yönelik anlaşma üzerinde 'aktif olarak çalıştığını' söyledi.

Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı vermesi halinde boşluğu doldurma konusuyla ilgilendiklerini belirten Blinken, "Bir takvim veremem, ama sadece konuyla çok, çok aktif olarak ilgilendiğimizi söyleyebilirim" dedi. .