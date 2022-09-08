Blinken'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Rusya tarafından tehdit edilen Ukrayna ve diğer Avrupa ülkeleri için 2,7 milyar dolardan fazla yeni askeri yardım" açıklamasının ardından Kiev'e sürpriz bir ziyaret düzenledi.

Blinken, Ukraynalı üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Biden yönetiminin Ukrayna'ya, NATO üyelerine ve "gelecekteki Rus saldırganlığının potansiyel olarak en çok risk altında olan" bölgesel güvenlik ortakları da dahil olmak üzere, 18 ülkeye 2,7 milyar dolarlık uzun vadeli dış askeri finansman sağlayacağını söyledi. Yardımı alacak ülkeler arasında, Moldova, Gürcistan, Estonya, Litvanya, Letonya ve Bosna Hersek de bulunuyor.

Blinken'ın açıkladığı askeri finansmanın, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bugün açıkladığı Ukrayna'ya 675 milyon dolarlık askeri yardımdan ayrı olduğu bildirildi.

Biden'ın göreve gelmesinden bu yana ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı toplam yardım 15,2 milyar dolara ulaştı. .