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Blinken'dan ''Türkiye'ye silah satışı'' sorusuna yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin yabancı ülkelere silah satışlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

49 Dakika Önce
2022-04-29 07:15:24
Blinken'dan ''Türkiye'ye silah satışı'' sorusuna yanıt

Blinken, Güney Carolina Vekili Joe Wilson'ın, "Bana göre bizim yabancı askeri satışlarımız gereksiz bürokrasiyle sekteye uğruyor. Mesela Türkiye ve Hindistan gibi müttefiklerimize yardım edip onlarla çalışmamız için bu bürokrasiyi nasıl aşabiliriz?" şeklindeki sorusuna yanıt verdi.

"Sizinle aynı fikirdeyim, bizim yabancı satışlarda daha iyisini yapmamız gerekiyor, özellikle aciliyeti olanlarda. Bu durum dürüst olmak gerekirse yürütme erkini ilgilendiriyor, tabii Kongre'yi de. Bu önemli bir nokta çünkü eğer biz bu ülkelere ortak olabilme pozisyonunda olursak Rusya ile öteden beri savunma ilişkisi olan pek çok ülke bu ilişkilerini yeniden gözden geçirir."

"ABD'nin müttefikleriyle arasındaki boşluğu Rusya doldurdu"

ABD'nin müttefikleriyle savunma iş birlikleri alanında bıraktığı boşluğun "Rusya tarafından doldurulduğuna" işaret eden Blinken, ABD'nin bu ülkelere silah satış süreçlerinin daha hızlı yürümesi noktasında Kongre ile daha yakın çalışmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kısa süre önce Kongreye gönderilen bir mektupta, Türkiye'ye F-16 satılmasının ABD çıkarlarına uygun olduğu değerlendirmesi yapılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, geçen haftaki bir konuşmasında, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Hindistan'a CAATSA (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası) yaptırımlarının uygulanıp uygulanmamasına ilişkin henüz nihai kararı vermediklerini açıklamıştı.

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