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Blinken'dan son dakika açıklaması: 7 bin ek birlik konuşlandırıldı!

Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

2 Saat Önce
2022-03-07 13:56:50
Blinken'dan son dakika açıklaması: 7 bin ek birlik konuşlandırıldı!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "ABD ve Litvanya Ukrayna'nın yanında olacak. NATO'nun Doğu kanadına 7 bin ek birlik konuşlandırıldı" dedi.

Blinken aynı zamanda, "Rusya'nın üstündeki baskıyı giderek artıracağız" dedi.

Litvanya'da konuşma yapan Blinken, "NATO topraklarına bir saldırı olursa biz ABD olarak müttefiklerimizle buna karşılık vereceğiz ve NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız" dedi. .

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