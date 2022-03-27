Blinken'dan Arap ülkelerine 'normalleşme' övgüsü

İsrail'in ev sahipliğinde yarın düzenlenecek 'Necef Zirvesi' kapsamında Kudüs'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv ile bazı Arap ülkeleri arasında varılan anlaşmalara işaret ederek 'Normalleşmenin bu bölge için yeni normal haline geldiğini görüyoruz.' dedi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kabul edildi.

Görüşmede Blinken, yarın düzenlenecek Negev Zirvesi'ne katılmak üzere bu akşam Necef (Negev) Çölü bölgesine gideceğini belirtti.

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşmeye ilişkin övgülerde bulunan Blinken, şunları kaydetti:

"Sadece birkaç yıl önce hayal bile edilemeyeceğini düşündüğüm bir şey oluyor. Normalleşmenin bu bölge için yeni normal haline geldiğini görüyoruz. Bölgenin önde gelen birçok ülkesi arasında bu ortaklıkların faydalarını gördükçe bunun daha fazla ülkeyi kendine çekeceğini düşünüyorum."

- Negev Zirvesi "muazzam bir fırsat"

Blinken, ülkesinin bu sürecin bir parçası olmasından ve İsrail ile halihazırda ilişkilerini normalleştiren ülkelerle ortaklıkları derinleştirme çabalarını desteklemesinden ötürü gurur duyduğunu belirterek, Negev Zirvesi'nin bunun için "muazzam bir fırsat" olduğunu söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Negev Zirvesi'nin önemine dikkati çekerek, "Daha fazla bölgesel iş birliği ve bölgedeki tüm halkların ve barışın yararına ve elbette İsrail'e yönelik herhangi bir tehdidin önlenmesi için birlikte çalışacağız." dedi.

Herzog, Blinken'ın ve ABD'nin İsrail'in en önemli müttefiki ve en yakın dostu olduğunu vurgulayarak, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsrail'in ev sahipliğinde 28 Mart'ta düzenlenecek Necef Zirvesi'ne ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Bahreyn dışişleri bakanları katılıyor.

BAE, Bahreyn ve Fas, 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı. .