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Blinken: Çin dünya düzenine meydan okuyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, giderek güçlenen Çin'in etkisini artırırken daha baskıcı ve daha agresif davranarak dünya düzenine meydan okuduğunu söyledi.

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03.05.2021 11:17:06
Blinken: Çin dünya düzenine meydan okuyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, giderek güçlenen Çin'in etkisini artırırken daha baskıcı ve daha agresif davranarak dünya düzenine meydan okuduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, pazar günü katıldığı bir televizyon programında, "Son birkaç yıldır Çin'in yurt içinde daha baskıcı ve yurt dışında daha agresif davrandığına tanık oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Blinken, "Çin, dünyada çok önemsediğimiz ve savunmaya kararlı olduğumuz kurallara dayalı düzenin altını oyacak veya bunlara meydan okuyacak askeri, ekonomik, diplomatik kapasiteye sahip tek ülke" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı, "Amacımız Çin'i durdurmak veya aşağı çekmek değil; meydan okuduğu bu kurallara dayalı düzeni sürdürmektir." dedi.

Antony Blinken, ABD yönetiminin 31 Mart'ta açıklanan 2020 İnsan Hakları Raporu'nu sunumunda Çin'in Sincan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini "soykırım" olarak nitelendirmişti.

ABD Başkan Joe Biden, çarşamba günü Kongre'ye yaptığı ilk hitabında, 21. yüzyılın baskın gücü olma yarışında "Çin ile rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz ve çatışma aramıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan