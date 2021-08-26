Blinken: Beğensek de beğenmesek de kontrol Taliban’da

Taliban ile ABD vatandaşlarının ve diğerlerinin Afganistan'dan çıkarılmasını kolaylaştırmak için muhatap olduklarını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 'Beğensek de beğenmesek ülkenin büyük ölçüde kontrolü Taliban’da” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'da Amerikalı olduğu düşünülen yaklaşık 1.500 kişinin kaldığını ve tahliye operasyonları başladığında ülkede ayrılmak isteyen 6 bin kadar Amerikan vatandaşının olduğunu söyledi.

Blinken, ABD'nin 14 Ağustos'tan bu yana "en az 4 bin 500 Amerikan vatandaşını ve muhtemelen daha fazlasını tahliye ettiğini" ve yalnızca son günde 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Blinken Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Son 24 saat içinde ayrıca yaklaşık 500 Amerikalı ile doğrudan temas halindeyiz ve havaalanına güvenli bir şekilde nasıl ulaşacakları konusunda özel talimatlar verdik" dedi.

Blinken, "Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikalılar olabilecek bu bin kişiyle, çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla yoğun bir şekilde günde birkaç kez temas kuruyoruz" dedi.

Ancak Dışişleri Bakanı, bu kişilerin bazılarının ülkeyi terk etmiş olabileceğini, bazılarının aslında Amerikalı olmayabileceğini ve bazılarının kalmayı tercih edebileceğini kaydetti.

Blinken "Yaklaşık bin kişilik bu listeden, Afganistan'dan ayrılmak için aktif olarak yardım arayan Amerikalılar'ın sayısının düşük, muhtemelen önemli ölçüde daha düşük olduğuna inanıyoruz" dedi ve sayıların her saat değişebileceği konusunda uyardı.

Antony Blinken şimdiye kadar tahliye edilen 82 binden fazla kişinin yüzde 45 ila yüzde 46'sının kadın ve çocuk olduğunu söyledi.

Antony Blinken, Amerikalılar'ın Dışişleri Bakanlığı'na kayıt yaptırmaları gerekmediği için, bunun kesin sayımları zorlaştırdığını kaydetti.

Blinken, Afganistan'dan ayrılmak isteyen hem Amerikalılar hem de diğerlerine yardım etme çabalarında herhangi bir son tarih olmadığını ve bu çabanın "gerektiği sürece" devam edeceğini bildirdi.

Blinken, "Şunu net bir şekilde ifade etmeme izin verin: Bunca yıldır yanımızda olan ve ayrılmak isteyen birçok Afgan ve ayrılmaya karar veren kalan Amerikan vatandaşlarına yardım etmek için çalışmalarımızda herhangi bir son tarih yok. Bu çaba 31 Ağustos'tan sonra her gün devam edecek" ifadelerini kullandı.

Hava tahliyeleri Salı gününe kadar sürecek olmasına rağmen, ABD ordusu son iki gün, operasyonun odağını kaçan sivillere yardım etmekten kendi birliklerini tahliye etmeye kaydıracağını bildirmişti.

“Afganistan'da Kontrol Taliban'da”

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın gündeminde Taleban ile ilişkiler de vardı. Taliban ile ABD vatandaşlarının ve diğerlerinin Afganistan'dan çıkarılmasını kolaylaştırmak için muhatap olduklarını söyleyen Blinken, "Beğensek de beğenmesek ülkenin büyük ölçüde kontrolü Taliban'da” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, Taliban liderliğindeki bir hükümetle gelecekteki herhangi bir ilişkinin, o hükümetin eylemlerine bağlı olacağının altını çizdi.

Blinken, Taliban ve Afgan hükümetinin eski üyeleri arasında, örneğin bir yetki devri ve gelecekteki bir hükümette bir miktar kapsayıcılık konusunda hala görüşmeler ve konuşmaların sürdüğünü de söyledi.

Acil durum planları masada

Blinken'ın hemen ardından Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, basın brifingi düzenledi. Psaki, Başkan Joe Biden'ın, ABD birliklerinin 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'da kalması gerektiğine karar vermesi durumunda acil durum planları hakkında Çarşamba günü erken saatlerde bilgilendirildiğini kaydetti.

Psaki Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkana bu sabah acil durum planları hakkında bilgi verildi ve 31 Ağustos'a kadar görevimizi tamamlama yolunda olmamıza rağmen planları değiştirmeye karar vermesi halinde isteğe seçenekleri sürüyor" dedi.

ABD basınında Salı günü yer alan haberlerde Biden'ın komutanlardan, ABD kuvvetlerinin daha uzun süre kalması gerekmesi durumunda alternatif planlar hazırlamalarını istediği yer almıştı.

Bu planlar, Beyaz Saray'da Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı General Mark Milley de dahil olmak üzere Biden'ın ulusal güvenlik ekibinin üyeleriyle yapılan sabah toplantısında sunuldu.

Öte yandan Psaki, iki Temsilciler Meclisi üyesinin yakın zamanda gerçekleştirdiği Afganistan ziyaretinden Beyaz Saray'ın “Kongre üyeleri yoldayken” haberdar olmadığını doğruladı.

Her ikisi de Irak Savaşı'nda çatışmış olan Kongre üyeleri Seth Moulton ve Peter Meijer, ortak açıklamalarında, durumu yerinde görmek için gizlice Afganistan'a gittiklerini duyurmuşlardı.

Psaki, "Seçilmiş yetkililer de dahil olmak üzere tüm Amerikan vatandaşlarına tavsiyemiz sürüyor; Afganistan'a seyahat etmenin zamanı değil” dedi.

Kaynak: VOA Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.