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Blinken Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin Taliban tarafından rehin tutulduğu iddialarını yalanladı
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TIMETURK / DÜNYA / Blinken Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin Taliban tarafından rehin tutulduğu iddialarını yalanladı

Blinken Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin Taliban tarafından rehin tutulduğu iddialarını yalanladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan'dan bazı tahliye uçuşlarının geçerli seyahat belgesi olmayan yolculardan dolayı engellendiğini ancak Taliban tarafından 'rehin alma durumunun' söz konusu olmadığını söyledi.

2 Saat Önce
2021-09-07 20:41:27
Blinken Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin Taliban tarafından rehin tutulduğu iddialarını yalanladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da açıklamalarda bulundu.

Blinken, Taliban'ın Afganistan'dan ayrılmaya çalışan uçakların havalanmasına izin vermediği ve insanları orada rehin tuttuğu iddialarına ilişkin bir soruya, herhangi bir "rehine türü" durumdan haberdar olmadığı şeklinde yanıt verdi.

Blinken, "Taliban'ın, elinde geçerli bir belgeye sahip olanların çıkışını reddetmediğini anlıyorum ancak geçerli belgeleri olmayanların bu noktada ayrılamayacağını söylediler. Bütün bu insanlar bir araya toplandığından, bu, uçakların kalkmasına izin verilmediği anlamına geliyor." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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