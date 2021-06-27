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'Bizi bu sınava Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlamıştı'

'Bizi bu sınava Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlamıştı'

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, savaşın bir sınav olduğunu, bu sınavı geçtiklerini belirterek, 'Bizi bu sınava Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlamıştı.' dedi.

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27.06.2021 12:02:11
'Bizi bu sınava Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlamıştı'

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, savaşın bir sınav olduğunu, bu sınavı geçtiklerini belirterek, "Bizi bu sınava Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlamıştı." dedi.

Hasanov, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Karabağ savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri modeline uygun yeniden yapılandırılması yönünde talimat verdiğini hatırlatan Hasanov, bu konuda çalışmalara başladıklarını bildirdi.
Hasanov, Azerbaycan ile Türkiye ordularının iş birliklerinin yüksek düzeyde olduğunu fakat 15 Haziran'da cumhurbaşkanlarınca Şuşa'da imzalanan "Müttefiklik Beyannamesi" ile iki ordunun en üst düzeyde entegrasyon sağlayacağını belirtti.
Savaşta Türkiye'nin Azerbaycan'a desteklerinden bahseden Hasanov, "Savaş, ordu için bir sınavdır. Biz bu sınavı geçtik. Fakat bizi bu sınava Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlamıştı. Bizim subaylar Türkiye'de eğitim alıyor, birliklerimiz tatbikat yapıyor. Türk subaylar bizim birliklerimizin savaş gücünü pekiştirmek için eğitim veriyor. Türk ordusu dünyanın en güçlü ordularından biridir. Bu bizim şansımızdır. Dilimiz, dinimiz, kökümüz aynıdır ve biz bundan faydalanıyoruz. NATO'nun en güçlü ordularından biri. Suriye ve diğer yerlerde başarılı operasyonlar hayata geçirdi. Biz bu tecrübeden faydalanıyoruz. Savaşa hazırlanmamızda Türk Silahlı Kuvvetleri bize yeri doldurulamaz destek verdi." ifadelerini kullandı.
Hasanov, Pakistan ile de yakın ilişkiler içerisinde olduklarını belirterek, eylülde Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel birliklerinin ortak tatbikat gerçekleştireceği bilgisini verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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