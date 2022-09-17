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'Biz evlerimizi ısıtamıyoruz, niçin tören parası verelim!?”

Kral 3. Charles Galler'de bir vatandaş tarafından protesto edildi

54 Dakika Önce
2022-09-17 16:02:46
'Biz evlerimizi ısıtamıyoruz, niçin tören parası verelim!?”

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, dün Galler'e yaptığı ziyarette bir kişinin tepkisiyle karşılaştı.

İngiltere'nin yeni hükümdarı olarak dün Galler'in başkenti Cardiff'e ilk ziyaretini yapan Kral 3. Charles, halkla bir araya geldiği sırada bir kişi tarafından protesto edildi.

Artan enerji fiyatları nedeniyle ülkenin yeni Kralı 3. Charles'ı protesto eden vatandaş, "Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken, senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız. Vergi mükellefi sizin için 100 milyon pound ödüyor ve ne için?" dedi.

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Kral Charles, vatandaşın protestosunun ardından bulunduğu yerden uzaklaşmaya başladı ve Kral'ın yakın koruması da hızlıca araya girerek tepkisini dile getiren vatandaşın önünü kapattı.

Kral 3. Charles 73 yaşında tahta geçti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından, aynı gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek "İngiltere Kralı" olduğunu duyurmuştu.

Kraliçe'nin 73 yaşındaki oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, 10 Eylül Cumartesi günü başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti. AA

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