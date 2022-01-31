''Bitcoin Kafe'': Çay, kek ve yatırım tavsiyeleri

Tayland'da bulunan 'HIP Coffee & Restaurant' isimli mekan, 2020'de bir dönüşüme imza atarak kripto para piyasalarının takip edildiği bir yere dönüştü.

Sputnik'in haberine göre; Tayland'ın kuzeydoğusunda bulunan kafede, yatırımcılar için çeşitli kripto para birimlerindeki en son trendleri ve fiyatları gösteren onlarca ekran bulunuyor.

Yatırımcılar bu ekranlarda para birimlerinin değerlerine göre akıllı cihazlarından işlemlerini yaparken bazı yemek çeşitleri, kahve, kek veya çay siparişi de verebiliyor.

Bitcoin logosunun yoğun bir şekilde kullanıldığı 'HIP Coffee & Restaurant', bölgede 'Bitcoin Kafe' olarak biliniyor.

Kafede yatırımcılar için aynı zamanda yatırım tavsiyeleri de veriliyor. Ücretsiz yatırım danışmanlığı sunan kafe, kendi kripto para birimini oluşturmayı planlıyor. 35 yaşındaki kripto para yatırımcısı Detnarong Satianphut, "Burada olmak benim için heyecan verici çünkü aynı ilgi alanını paylaşan insanlarla tanışıyorum. Ticaret dünyasından binlerce insanla karşılaşıp bilgi alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

2013'ten beri var olan HIP Kafe, 2020'de kripto paralı formatına büründü.Personelin aktardığına göre müşteriler o tarihten bu yana ikiye katlandı. Müdür Oakkharawat Yongsakuljinda, kafenin civardaki insanlar için alternatif yatırım fırsatları sunduğunu söyledi. .