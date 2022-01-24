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Bitcoin hafta sonu yüzde 50 değer kaybetti

Dijital para birimi Bitcoin, düşüş trendini sürdürürek 34.42 dolara kadar indi.

3 Saat Önce
2022-01-24 09:11:54
Bitcoin hafta sonu yüzde 50 değer kaybetti

Dünyanın en büyük dijital varlığı Bitcoin, Cumartesi günü yüzde 7,2 düşüşle 34 bin 42 dolara kadar düştü.

Diğer kripto para birimleri de düşüş gördü ve Ethereum yüzde 12 düştü. Coinbase'e göre Solana ve Cardano'nun da her biri en az yüzde 17 düştü.

Singapur'daki Alpha Impact CEO'su Hayden Hughes, Bloomberg'e verdiği demeçte , "Teminat olarak tutulan varlıklar, marj kredilerini ödemek için zorla satıldığından, tasfiye edilen marj pozisyonları ek bir satış baskısı dalgasına neden oldu" dedi.

Uzman, herhangi bir yükseliş eğilimi göstermeden önce kripto para biriminin bir dip oluşturmasının ve güvenin geri dönmesinin için biraz zaman almasını bekliyor.

Bitcoin'in kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 69 bin dolardan düşüşü, piyasa değerinden yaklaşık 600 milyar doları sildi ve toplam kripto pazarından 1 trilyon dolardan fazla kayıp olduğu bildirildi.

Bitcoin 24 Ocak pazartesi sabahı itibarıyla 35 bin 23 dolardan işlem görüyor. Etherium 24 Ocak pazartesi itibarıyla, 2 bin 451 dolardan işlem görüyor. .

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