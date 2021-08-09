Birleşmiş Milletler panelinde iklim değişikliği uyarısı

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin 'yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı' uyarısında bulundu.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) yeni raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, iklim değişikliğinin "yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı" uyarısında bulunuldu.

Küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise kısalacağı vurgulandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin açıklamasında, ülkelerin yeni fosil yakıt arayış ve üretimine son vermeleri; enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan elde etmeleri çağrısı yaptı.

Guterres, alarm çanlarının "sağır edici" seviyede olduğu belirterek "Fosil yakıtların kullanılmasından ve ormanların yok edilmesinden kaynaklanan sera gazı emisyonları gezegenimizi boğuyor ve milyarlarca insanı acil riske atıyor." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.