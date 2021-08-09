DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ANALİZ: İran Afganistan’da ne istiyor?
Yaşar Eryılmaz kimdir? Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz nereli kaç yaşındaydı?
Afganistan'da 3 günde 27 çocuk öldürüldü
Funda Taşkın, Yunus Emre'yi Anma Yol Yarışlarında İkincisi Oldu
TURKOVAC aşısı Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili
TOKİ'den 'Karabük'te yarı fiyatına yurt binası' iddialarına ilişkin açıklama
ABD Hazine Bakanı Yellen’den borç limitini artırma çağrısı
ABD'de 1 milyondan fazla itfaiyecinin yüzde 67’si gönüllü
Ekşi Sözlük kimin? Ekşi Sözlük'ün sahibi kim?
Rusya, Kuril Adaları'na onlarca askeri tesis inşa edecek
Bakanlıktan ‘Eda Nur Kaplan' açıklaması
Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran kaç yaşında?
İstanbul’da Hizbullah operasyonu
Tokyo'da Türk hakeme ölüm tehdidi!
2021 YKS barajı düşecek mi? YKS (TYT-AYT) baraj puanı düştü mü? Üniversite barajı indi mi?

TIMETURK / DÜNYA / Birleşmiş Milletler panelinde iklim değişikliği uyarısı

Birleşmiş Milletler panelinde iklim değişikliği uyarısı

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin 'yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı' uyarısında bulundu.

5 Saat Önce
2021-08-09 11:37:55
Birleşmiş Milletler panelinde iklim değişikliği uyarısı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) yeni raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, iklim değişikliğinin "yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı" uyarısında bulunuldu.

Küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise kısalacağı vurgulandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin açıklamasında, ülkelerin yeni fosil yakıt arayış ve üretimine son vermeleri; enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan elde etmeleri çağrısı yaptı.

Guterres, alarm çanlarının "sağır edici" seviyede olduğu belirterek "Fosil yakıtların kullanılmasından ve ormanların yok edilmesinden kaynaklanan sera gazı emisyonları gezegenimizi boğuyor ve milyarlarca insanı acil riske atıyor." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş