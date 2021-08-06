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Birleşmiş Milletler: Lübnan-İsrail sınırındaki durum çok tehlikeli

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan-İsrail sınırındaki top atışlarını 'çok tehlikeli' olarak nitelendirdi.

8 Saat Önce
2021-08-06 13:05:12
Birleşmiş Milletler: Lübnan-İsrail sınırındaki durum çok tehlikeli

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UNIFIL, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları ve İsrail ordusunun buna topçu ateşiyle karşılık vermesine dair Twitter hesabından kısa bir açıklamayla uyarıda bulundu.

Açıklamada, "UNIFIL, Lübnan'dan füzelerin fırlatıldığı ve İsrail'in buna top atışlarıyla karşılık verdiğini gözlemledi. Durum çok tehlikeli. Tüm tarafları ateşkese teşvik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ordusu ülkeye atılan 10 rokete karşılık olarak Lübnan'daki bazı hedefleri top ateşiyle vurmaya başladığını bildirmişti.

Lübnan'dan İsrail tarafına 4 Ağustos'ta da 3 roket atılmıştı. İsrail ordusu, buna karşılık topçu atışları ve hava bombardımanıyla Lübnan'daki bazı bölgeleri vurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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