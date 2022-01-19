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Birleşmiş Milletler'den Merkel'e iş teklifi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya'nın eski Şansölyesi Angela Merkel'e iş teklifinde bulundu.

25 Dakika Önce
2022-01-19 11:49:14
Birleşmiş Milletler'den Merkel'e iş teklifi

Deutsche Presse-Agentur (dpa) BM çevrelerindeki kaynaklara atıfta bulunarak, Merkel'e "küresel kamu malları üzerine üst düzey bir danışma organı"nda en üst rolün teklif edildiğini açıkladı.

Kaynaklar, danışma kurulunun çalışmalarının kapsamını belirtmedi, ancak bunlar gibi uluslararası kurulların ozon tabakası, havacılık güvenliği ve dünya ticareti gibi küresel konularla ilgilendiğini söyledi.

Haber ajansı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Merkel'e işi teklif eden kişisel bir mektup yazdığını söyledi.

Ancak dpa, eski başbakanın görevi kabul etme ihtimalinin "oldukça düşük olarak değerlendirildiğini" belirterek, Merkel'den henüz resmi bir yanıt alınmadığını da sözlerine ekledi. .

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