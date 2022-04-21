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Birleşik Krallık'ta virüs bulaşan 8 çocuğa karaciğer nakli yapıldı

Birleşik Krallık'ta sebebi belirlenemeyen 'gizemli hepatit' virüsünün bulaştığı 108 çocuktan 8'ine karaciğer nakli yapıldı.

2 Saat Önce
2022-04-21 17:46:51
Birleşik Krallık'ta virüs bulaşan 8 çocuğa karaciğer nakli yapıldı

Telegraph'ın haberine göre, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), gizemli hepatit teşhisi konulan 8 çocuğa karaciğer nakli yapıldığını duyurdu.

Ülkede şimdiye kadar çoğunluğu 5 yaşından küçük 10 yaş altı 108 çocuğa "gizemli hepatit" teşhisi konulduğu bildirildi.

UKSHA, uzmanların İngiltere'de 79, İskoçya'da 14, Galler ve Kuzey İrlanda'da 15 vaka kaydettiğini açıkladı.

Patojenlerde COVID-19'un rolü olduğu varsayımları

Şimdiye kadarki vakaların patojeninde üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs veya COVID-19'un rolü olabileceğine dair varsayımların dikkate alındığı belirtilen açıklamada, buna karşın diğer bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan faktörlerin vakalarda etkili olma ihtimalinin incelendiğine işaret edildi.

Açıklamada, bazı hepatit vakalarında COVID-19, bazılarında ise adenovirüs tespit edildiği, fakat hepatit vakalarının bu iki virüsle bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiği vurgulandı.

İngiltere'deki hepatit vakalarının yeni bir küresel salgına yol açma ihtimaline değinilmeyen açıklamada, DSÖ üyesi ülkelere, İngiltere'deki hepatit vaka tanımlamalarına uyan enfeksiyonları tanımlayıp Örgüt'e rapor etme çağrısı yapıldı.

Dün, İsrail'deki Shaare Zedek Tıp Merkezi ve İsrail Schneider Çocuk Tıp Merkezi'ndeki 12 çocukta nedeni bilinmeyen hepatit (karaciğer iltihabı) vakasının rapor edildiği belirtildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) 19 Nisan'da yapılan açıklamada, virüsün, Avrupa ülkeleri ve ABD'ye de yayıldığı ifade edilmişti.

Öte yandan, ABD'nin Alabama eyaletinde de 1-6 yaşındaki 9 çocukta, İngiltere'deki hepatit vakalarından birinde rastlanan ve üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs görüldüğü kaydedilmişti.

Bu ülkelerdeki hepatit vakalarının sebebinin bilinmediği ve ECDC'nin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere yerel ortaklarıyla söz konusu vakalardaki hepatit virüsünün kaynağını incelemeyi sürdürdüğü bilgisi verildi.

İngiltere'deki gizemli hepatit vakaları

DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

5 Nisan'da İskoçya'da 10 yaş altı 10 çocukta ağır hepatit görüldüğü, 8 Nisan'da ise İngiltere genelinde hepatitli çocuk sayısının 74'e yükseldiği belirtilmişti.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.

Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle temas nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.

COVID-19'dan sonra ikinci küresel salgın şüphesi

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara COVID-19 virüsünü getirirken yeni bir küresel salgın ihtimalini gündeme taşıdı.

DSÖ, bazı hepatit vakalarında COVID-19'un da tespit edildiğini fakat hepatit vakalarının COVID-19 ile bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıkladı.

COVID-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu. .

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