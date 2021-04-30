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03:32
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Birleşik Krallık'ta 10 kilo ağırlığında madeni para üretildi: Yapımı 400 saat sürdü

Birleşik Krallık'ta yapımı 400 saat süren madeni parada Kraliçe Elizabeth'in soyağacını temsil eden detaylar yer alıyor.

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30.04.2021 22:14:58
Birleşik Krallık'ta 10 kilo ağırlığında madeni para üretildi: Yapımı 400 saat sürdü

10 kilo ağırlığında olan madeni paranın etrafında 10 adet hayvan figürü bulunuyor. Bu figürler ise Kraliçe'ye özgü detayları ortaya çıkarıyor.

Bugüne kadar üretilmiş en büyük madeni para, özellikleriyle dikkati çekiyor.

10 kilo ağırlığında ve 20 santim genişliğinde olan paranın işlemlerinin tamamlanması 4 günü buldu.

Madeni paranın değeriyse 115 bin lirayı buluyor.

"TÜM BECERİLERİMİZİ KULLANDIK"

Madeni paranın üretimi için 4 gün boyunca çalışan üreticilerden birisi, "Bu büyüklükte ve bu güzellikte bir şey üretmek için tüm zanaat becerilerimizi ve son teknoloji ekipmanlar kullandık" diyerek paranın önemini ortaya koydu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan