Biri Arapça biri Türkçe iki manşet: Eyvah Suriyeliler dönüyor

Türkiye Gazetesi’nin manşetinde “Eyvah Suriyeliler dönüyor” başlığıyla verilen haberde haftalık bin civarındaki Suriyelinin memleketine dönüşünün üretimi vurduğu belirtildi. Türkiye’de yaşayan Suriyelilerce yayımlanan Enab Baladi gazetesi de bu haftaki sayısında aynı konuya yer verdi

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Türkiye'deki 3,5 milyon Suriyelinin ülkelerine dönüşüne yönelik tartışmalar devam ederken, Türkiye gazetesi bugün çok konuşulan bir başlık attı. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde “Eyvah Suriyeliler dönüyor” başlığıyla verilen haberde haftalık bin civarındaki Suriyelinin memleketine dönüşünün üretimi vurduğu belirtildi.

Gazetenin haberinde şu satırlara yer verildi:

Türkiye'de ara eleman problemi Suriyelilerin dönüşü ile birlikte ara elaman problemi yeniden kendisini gösterdi. Emek yoğun sektörlerde nitelikli ve yetişmiş eleman bulmakta zorluk yaşan firmalar gençlerin daha kolay meslekleri tercih ettiğini söyleyerek böylece sorunun daha da arttığını ifade etti.

KAPASİTELER YÜZDE 30 ÇALIŞIYOR

Suriyelileri çalıştıran işverenler, mültecilerin ülkelerine dönmesi sebebiyle eleman sorunu yaşamaya başladıklarını dile getirdi. İstanbul'da deri imalatının kalbi olarak bilinen Zeytinburnu ilçesinde şuan bin kişiye ihtiyaç var. Türkiye gazetesine konuşan atölye sahibi Şehmuz Kıran Altıparmak eleman bulamadıkları için sektörün yüzde 30 kapasite ile çalışıldığı söyledi.

YARI FİYATA ÇALIŞIYORLAR

Maaşların daha düşük olması nedeniyle Türk işçi yerine Suriyeli istihdam edildiğini anlatan atölye sahibi Altıparmak, Suriyelilerin geri dönüşü ile birlikte eleman sıkıntısı yaşadıklarını ve Türk ustaların çok para istemesinden dert yandı. Altıparmak “Bugün aynı işi yapacak olan Türk usta 15 bin lira istiyor. Bunu verecek bütçemiz yok, işleri çok kaliteli olmasa da uygun maliyetli olduğu için yabancı çalışan tercih ettik, ancak şu an bulamıyoruz” diye konuştu.

TEKSTİL DE ALARM VERİYOR

Yalnızca deri imalatı değil aynı zamanda tekstil sektöründe de bugün 60 bin ara eleman açığı bulunuyor. Mobil sektöründe bu rakam 25 bin, takım tezgahı ve makine sektöründe 20 bin, turizm ve yeme içme sektöründe 15 bin, otomotiv ve yan sanayide 5 bin eleman açığı var.

MÜLTECİLER DE FİYAT ARTTIRDI

Hazır giyim sektörüne imalat yapan bir başka üretici Serkan Durmaz ise “Kesim, baskı, dikim ve kalite kontrol gibi ustalık istemeyen alanlarda da açığımız var. Nitelikli elemanı geçtik, niteliksiz bile bulmak zor. İmalathanelerde mültecilerin sayısı azalınca, onlarda fiyatlarını yükseltti. En basit işi yapan işçi asgari ücrete çalışmıyor” dedi.

HAFTADA DÖNÜŞ YAPAN YABANCI SAYISI 1500 OLDU

Geçici koruma ile Türkiye'de yaşayan yabancı uyrukluların gönüllü olarak ülkelerine dönüşleri sürüyor. Kendi rızasıyla ülkesine geri dönüş yapmak isteyen yabancı uyruklular ikamet ettikleri şehirlerdeki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine müracaat ederek gönüllü geri dönüş işlemlerini başlatılıyor. Bu yılın ağustos ayı sonuna kadar toplam 40 bin 465 yabancı uyruklu ülkesine dönerken, her hafta ise ortalama 1.000-1.500 kişi ülkelerine dönüş yapıyor.

ARAP GAZETESİNİN GÜNDEMİNDE

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerce yayımlanan Enab Baladi gazetesi de bu haftaki sayısında aynı konuya yer verdi. Gazetenin “Suriyeliler giderse ne olur?” başlığıyla manşetten yayınladığı konuya ilişkin görüş belirten çok sayıda uzman ve iş insanı Suriyelilerin Türkiye'den gidişinin ekonomik açıdan dikkate çekici bir değer kaybı oluşturacağını kaydetti.

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