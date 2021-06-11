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Birçok siteye siber saldırı: 26 milyondan fazla hesap çalındı

Birçok sosyal medya ve teknoloji devinin siteleri hackerlar tarafından hedef alındı. Gerçekleştirilen siber saldırıda, 3.25 milyon Windows yazılımlı cihazda bulunan 26 milyondan fazla hesaptan önemli bilgilerin ele geçirildiği belirtildi.

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Google News - Timeturk
11.06.2021 13:55:02
Birçok siteye siber saldırı: 26 milyondan fazla hesap çalındı

Birçok sosyal medya ve teknoloji devinin siteleri hackerlar tarafından hedef alındı. Gerçekleştirilen siber saldırıda, 3.25 milyon Windows yazılımlı cihazda bulunan 26 milyondan fazla hesaptan önemli bilgilerin ele geçirildiği belirtildi.

Günün erken saatlerinde hackerlar; Amazon, Apple ve Facebook gibi platformlar da dahil olmak üzere sosyal medya ve teknoloji devlerine dünya genelinde siber saldırı gerçekleştirdi.

3.25 milyondan fazla cihazda açılan oturumlara yönelik saldırıda, 26 milyondan fazla kullanıcının ödeme bilgileri de dahil olmak üzere tüm hesap bilgileri çalındı.

Siber güvenlik sağlayıcısı NordLocker tarafından ifşa edilen kötü amaçlı yazılım saldırısının Windows işletim sistemli bilgisayarları hedef aldığını ortaya çıkardı.

Olayı araştıran siber güvenlik uzmanları, çalıntı kişisel bilgilerle dolu 1.2 terabaytlık bir veritabanının bulunduğunu belirtiyor.

Öte yandan, kullanıcı hesapları hedef alınan diğer firmalar arasında eBay, Instagram, Netflix, Paypal, Roblox, Steam, Twitch ve Twitter yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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