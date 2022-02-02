Bir yıldız bir gezegene dönüşebilir mi?

Bir yıldız, gezegene dönüşebilir, ancak bu dönüşüm sadece kahverengi cüce olarak bilinen çok özel bir gök cismi için geçerlidir.

Evet, bir yıldız bir gezegene dönüşebilir, ancak bu dönüşüm yalnızca kahverengi cüce olarak bilinen çok özel bir yıldız türü için gerçekleşir. Bazı bilim insanları, sıradan hidrojenin nükleer füzyonunu tutuşturmak için yeterli kütleye sahip olmadıkları için kahverengi cüceleri gerçek yıldızlar olarak görmezler. Aynı zamanda, bazı bilim insanları da kahverengi cüceleri gerçek gezegenler olarak görmezler; çünkü onlar tipik olarak bir yıldız gibi bir güneş sisteminin merkezinde bulunurlar.

‘Wtamu-edu'nun haberine göre; Kahverengi cüce, kütlesi en büyük düzenli gezegenlerden daha büyük (yani Jüpiter'in kütlesinin 13 katının üzerinde) ve en küçük düzenli yıldızlardan daha az (yani Jüpiter'in kütlesinin 80 katının altında) olan garip bir nesnedir.

Kahverengi bir cüce, normal hidrojenin nükleer füzyonunu tutuşturmak için yeterli içe doğru yerçekimi basıncına sahip olmasa da, ağır hidrojen (döteryum) nükleer füzyonu tutuşturmak için yeterlidir.

Bir kahverengi cücenin yaşamının başlarında, ağır hidrojeninin nükleer füzyonu büyük miktarda ışık ve ısı yayar. Sonuç olarak, genç bir kahverengi cüce normal bir yıldız gibi parlar. İsmine rağmen, hâlâ parıldayan bir kahverengi cüce, kahverengi görünmez. Aksine, macenta veya kırmızımsı turuncu görünür. Bir kahverengi cüce, yaşamına bir yıldız olarak başlamasına rağmen, ağır hidrojenini hızla tüketir, kararır, soğur ve hayatının geri kalanını bir gezegen olarak geçirir.

Tipik bir kahverengi cüce, normal bir yıldız gibi bir güneş sisteminin merkezinde yer almasına rağmen, hayatının geri kalanını bir gezegen gibi görünüp hareket ederek geçirir. Böyle bir güneş sisteminde, nihai sonuç, hiçbir yerde bulunamayacak bir yıldızı olmayan büyük bir merkezi gezegenin yörüngesinde dönen bir gezegenler topluluğudur. Böyle bir güneş sistemi çok soğuk ve karanlık olur.

2018 itibariyle, teleskoplarla 3000'den fazla farklı kahverengi cüce tanımlanmıştır. Bu, kahverengi cücelerin nadir olduğu anlamına gelmez. Bu sadece kahverengi cücelerin tespit edilmesinin zor olduğu anlamına gelir. Bu, kahverengi bir cücenin yaşamının büyük bir bölümünde bir gezegen gibi karanlık olduğunu hatırladığınızda anlamlıdır. Yakın tarihli bir istatistiksel analiz, galaksimizde normal yıldızlar kadar çok kahverengi cüce olduğunu tahmin ediyor.

.