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Bir yaptırım da İtalya’dan: 30 Rus diplomat sınır dışı edilecek

İtalya hükümeti, ülkede görev yapan 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

20 Dakika Önce
2022-04-05 13:32:59
Bir yaptırım da İtalya’dan: 30 Rus diplomat sınır dışı edilecek

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov'un bu sabah bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Büyükelçi Razov'a, 30 Rus diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiği bildirildi.

İtalya hükümeti bu kararın “ulusal güvenlik” endişeleri nedeniyle alındığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Di Maio'nun Rusya yönetimine karşı açıklamalarının ardından son günlerde tehdit mesajları aldığı ortaya çıkmıştı.

Başbakan Mario Draghi de dün bu konuda bir açıklama yaparak, “Aldığı aşağılık tehditler karşısında Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile azami dayanışma içindeyim. Hükümet olarak Bakan'a Ukrayna'yı ve barışı savunması hususunda desteğimiz tamdır” demişti.

Rusya'nın Ukrayna işgali ve son olarak Buça kentinden gelen haberler üzerine Almanya ve Fransa da benzer şekilde Rus diplomatları sınır dışı etme kararları almıştı. .

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