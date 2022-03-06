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Bir yanda savaş, bir yanda müzakere! 3. görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

Rusya-Ukrayna arasında çatışmalar sürerken bir taraftan da ateşkes için temaslar sürüyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin üçüncüsünün yeri ve tarihi belli oldu.

1 Saat Önce
2022-03-06 11:23:01
Bir yanda savaş, bir yanda müzakere! 3. görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı devam ederken; müzakere görüşmeleri de sürüyor.

YERİ VE TARİHİ BELLİ OLDU

Görüşmelerin ikincisi insani koridor kararı ile sona ererken; Rusya ve Ukrayna arasındaki 3'üncü tur müzakerenin yeri ve tarihi belli oldu.

7 Mart Pazartesi günü yapılacak görüşmeler, Polonya-Belarus sınırında yapılacağını da bildirdi. .

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