Bir yanda savaş, bir yanda müzakere! 3. görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

Rusya-Ukrayna arasında çatışmalar sürerken bir taraftan da ateşkes için temaslar sürüyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin üçüncüsünün yeri ve tarihi belli oldu.