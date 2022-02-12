DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Müjdat Gezen, yayın yasağını Uğur Dündar'ın bal mumu heykeliyle konuşarak protesto etti
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Ortaöğetim Başarı Puanı nasıl hesaplanır? OBP nedir? Lise diploması 70-80 olan öğrenciye kaç puan Ortaöğretim Başarı Puanı verilir?
Rus diplomatlar Ukrayna’yı terk ediyor
Piyanist Büşra Kayıkçı: İlhamı beklemek yerine bazen ona gideriz
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nedir? Ortaöğretim Başarı Puanı nasıl hesaplanır?
Piyasaların gözü kulağı Bakan Nebati’nin bugün açıklayacağı yeni ekonomi paketinde
Gözler Ankara'da gerçekleştirilecek kritik toplantıda
Bir uyarı da Kanada’dan: Ukrayna’yı terk edin!
'Hey gidi Ahmet Necdet Sezer, hey! İntikamın çok acı oldu'
Çin’den Pfizer'ın koronavirüs ilacına acil kullanım onayı
Nevşin Mengü'nün anketi sosyal medyada gündem oldu
Der Spiegel flaş gelişmeyi duyurdu: 'Savaş 16 Şubat'ta başlayacak'
Altın fiyatları yükselişe geçti
Kanada'daki eylemler Fransa'ya sıçradı: Binlerce araç yollarda!

TIMETURK / DÜNYA / Bir uyarı da Kanada’dan: Ukrayna’yı terk edin!

Bir uyarı da Kanada’dan: Ukrayna’yı terk edin!

Kanada, Rusya’nın işgal tehditlerinin artması sebebiyle Ukrayna’da bulunan vatandaşlarından ülkeyi derhal terk etmelerini istedi.

1 Saat Önce
2022-02-12 09:28:15
Bir uyarı da Kanada’dan: Ukrayna’yı terk edin!

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı yazılı açıklamada, "Ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya ve durumu izlemeye devam ederken, Ukrayna'daki tüm Kanadalıları ülkeyi hemen terk etmek için gerekli düzenlemeleri yapmaya çağırıyorum.'' ifadesini kullandı.

Bakan Joly, “1 Şubat'tan bu yana devam eden Rus tehditleri ve silahlı çatışma riski nedeniyle Kanadalıları Ukrayna'ya tüm seyahatlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Ayrıca, halihazırda Ukrayna'da bulunan Kanadalılardan ticari yollar halen mevcutken ayrılmalarını istiyoruz. En yüksek önceliğimiz Kanadalıların güvenliği'' duyurusunda bulundu.

Ukrayna'daki diplomatik personelin hizmet vermeye devam ettiğini hatırlatan Joly, ‘'Ancak, bunu yapma yeteneğimiz ciddi şekilde sınırlanabilir.'' dedi.

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, muhtemel bir Ukrayna işgali için Rusya'yı 'ağır maliyetler' yaşayacağı konusunda uyardı.

Trudeau Kanada'nın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye karar vermesi halinde "ağır maliyetler" getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Trudeau, "Rusya'nın asker varlığını artırmaya devam etmesinden ve harekete geçmek için aktif olarak bahaneler aramasından endişe duyuyoruz. Bunun yerine Rusya gerilimi düşürmeli. Bu gelişen bir durum, ancak sonuç şu: Rusya ile çatışma istemiyoruz. Ancak Ukrayna halkının kendi geleceğini belirleme hakkına sıkı sıkıya bağlı kalmaya kararlıyız." diye konuştu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş