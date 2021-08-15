DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Dinin özü ahlak mı?
Bir ülkede daha Lambda varyantına rastlandı
Pakistan: Zamanı geldiğinde Taliban hükümetini tanıyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız
''Afganistan Cumhurbaşkanı Gani istifa etti''
BM'den Taliban'a çağrı
İran'da rekor yükseliş: Koronavirüste en yüksek günlük can kaybı
Eski Alman futbolcu Müller hayatını kaybetti
CHP: Askerlerimiz Afganistan'dan çekilmeli
Davutoğlu sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Arnavutluk'tan Afgan göçmenlerin transit geçişine yeşil ışık
Kılıçdaroğlu sel bölgesinde: Yaşanılanlardan ders çıkarmalıyız
Lübnan ordusu: Patlama yakıt deposunda meydana geldi
Öğrenciye de esnafa da tam destek
Memur-Sen, hükümetten yeni zam teklifi bekliyor

TIMETURK / DÜNYA / Bir ülkede daha Lambda varyantına rastlandı

Bir ülkede daha Lambda varyantına rastlandı

Filipinler'de koronavirüsün ilk olarak Peru'da görülen ‘Lambda’ varyantının tespit edildiği duyuruldu.

16 Dakika Önce
2021-08-15 16:29:38
Bir ülkede daha Lambda varyantına rastlandı

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede COVID-19'un varyantı olan Lambda'ya rastlandığı açıklandı.

Lambda varyantının tespit edildiği kişinin 35 yaşında bir kadın olduğu bilgisinin yer aldığı açıklamada, halkın maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

Dünya genelinde uygulanan aşı 4 milyar 660 milyon dozu geçti

İLK OLARAK PERU'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "Lambda" varyantının ilk olarak Peru'da aralık ayında görüldüğünü duyurmuştu.

DSÖ, haziran ayında "Lambda" varyantını "İzlenmesi Gereken Varyant" olarak kategorize etmişti.

Laboratuvar çalışmaları, Lambda varyantının aşıların ürettiği antikorlara dirençli olduğunu ortaya koymuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş