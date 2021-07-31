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Bir ülke daha yangınlarla mücadele ediyor… 72 saat sonra kontrol altına alınabildi
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TIMETURK / DÜNYA / Bir ülke daha yangınlarla mücadele ediyor… 72 saat sonra kontrol altına alınabildi

Bir ülke daha yangınlarla mücadele ediyor… 72 saat sonra kontrol altına alınabildi

Lübnan'ın kuzeyindeki ormanlık alanda 28 Temmuz'da başlayan ve 3 gün sonra kontrol altına alınan yangınlar sonucu 20 bin dekarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

2 Saat Önce
2021-07-31 18:33:27
Bir ülke daha yangınlarla mücadele ediyor… 72 saat sonra kontrol altına alınabildi

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Lübnan Tarım Bakanlığına bağlı Akkar Ziraat Biriminden yapılan açıklamada, kuzey kesiminde yer alan ormanlık bölgelerin birkaç noktasında 28 Temmuz Çarşamba günü başlayan yangınların rüzgar ve sıcak havaların etkisiyle hızla yayıldığı belirtildi.

Yangınların, orduya ait askeri helikopterlerin yanı sıra sivil savunmaya ait itfaiye ekipleri ve İç Güvenlik Güçlerinin yoğun müdahalelerine rağmen 3 gün sonra kontrol altına alınabildiğine dikkat çekilen açıklamada, yangınların yeniden alevlenmesine karşı bölgede soğutma ve gözetim çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İlk belirlemelere göre çam, meşe ve çeşitli meyve ağaçların oluşturduğu ormanlık bölgede 3 gün süren yangınlar sonucu 20 bin dekarlık yandığına işaret edilen açıklamada, yangının etkisiyle ayrıca ciddi tarım alanlarının zarar gördüğü ve çiftçilere ait 10 evin yandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Tarım Bakanlığı tarafından söz konusu yangınların kundaklamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair soruşturma açıldığı kaydedildi.

Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Hayr, yaptığı açıklamada, "Yangın başladığından beri söndürmek için büyük çaba harcıyoruz ancak o bölgedeki engebeli dağlar ve vadiler nedeniyle söndürme çalışmalarında çok zorluk yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan'ın kuzeyindeki ormanlık alanlarda 28 Temmuz Çarşamba günü öğleden sonra birkaç noktada çıkan yangınlar nedeniyle bir kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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