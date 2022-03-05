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TIMETURK / DÜNYA / Bir ülke daha Rusya'ya yaptırım kararı aldı

Bir ülke daha Rusya'ya yaptırım kararı aldı

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur, 'Ukrayna'yı işgali nedeniyle' Rusya'ya karşı yaptırım kararları aldı.

3 Saat Önce
2022-03-05 09:58:38
Bir ülke daha Rusya'ya yaptırım kararı aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya işgaline bütün dünyadan tepkiler büyüyor.

Rusya'ya yaptırımlar kervanına Güneydoğu Asya ülkesi Singapur da katıldı.

Singapur Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyük küçük tüm ülkelerin egemenliğine, siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Rusya'ya yaptırımlarını açıklayan ülke, "stratejik mallar" olarak kabul edilen askeri veya çift kullanımlı ürünlerin ihracatı veya aktarımı üzerinde kontrol uygulayacak.

Açıklamada, yaptırımların Rusya'nın savaşma ve "siber saldırganlık" kapasitesini kısıtlamayı amaçladığı kaydedildi.

Öte yandan, bölgesel ticaret merkezince de yapılan açıklamada tüm finans kuruluşlarının 4 Rus bankasıyla çalışmasının yasaklanacağı belirtilerek, bu bankalar ile mevcut anlaşmaları olan şirketlerin ise varlıklarını dondurması gerektiği kaydedildi. .

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