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Bir ülke daha Mir uygulamasını durdurdu!

Özbekistan’da işlem merkezi Uzcard, Mir kartının hizmetinin 'teknik nedenlerle' 23 Eylül'den itibaren geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

2 Saat Önce
2022-09-23 14:03:07
Bir ülke daha Mir uygulamasını durdurdu!

21 Eylül'de Özbekistan Uzcard merkezi basın servisi Rus kartlarının normal şekilde çalıştığını duyurmuştu.

Öte yandan Uzcard-Mir ortak rozetli kartlar, Özbekistan topraklarında normal modda çalışıyor.

19 Eylül'de, Mir kartlarına olası ABD yaptırımlarının arka planında, Türk bankaları İş Bankası ve DenizBank Rus ödeme sistemine hizmet vermeyi durdurdu. ABD Hazinesi, Türkiye'yi Mir kartlarının kullanımını azaltmaya ikna etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Vietnam bankası BIDV ve Kazakistanlı Halyk'in Mir kartlarını kabul etmeyi bıraktığı da bildirilmişti.

Servis MİR kartlarının yeniden kullanıma başlama tarihi hakkın bilgi vermedi.

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