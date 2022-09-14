Bir ülke daha Bayraktar TB2 SİHA’ları gözüne kestirdi!

Japonya, adalarının güvenliğini artırmak üzere 2023 mali yılında ABD, İsrail ve Türkiye’den İHA almayı planlıyor.

Japonya merkezli Yomiuri Şimbun gazetesinde yer alan habere göre Bakanlık, 2025 mali yılından itibaren yurt dışından tedarik ve yerli üretim de dahil olmak üzere yüzlerce SİHA almayı planlıyor.

Haber, Japon hükümet yetkilileri tarafından teyit edildi.

SİHA'lar Ukrayna ordusunun Rus kuvvetlerine karşı çok büyük etki sağladığı ve insan kayıplarını azaltarak büyük bir başarı elde ettiği için Japonya'nın caydırıcılığının güçlendirilmesine yol açacağına karar verildi.

Japon hükümeti bu SİHA'ları esas olarak güneybatıdaki adalarına yerleştirmeyi planlıyor.

Acil bir durumda adaya yaklaşan düşman gemilerine ve karaya çıkmak isteyen düşman birliklerine saldırmak için kullanılmaları amaçlanıyor.

Ayrıca garnizonların ve üslerin gözetlenmesi için kullanılması hedefleniyor.

İSRAİL, ABD VE TÜRKİYE

İsrail yapımı Harop kamikaze İHA'lar seçenekler arasında. Ayrıca ABD'den Switchblade kamikaze İHA alımı da gündemde.

Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA gibi monte edilmiş füzelerle saldırı düzenleyebilen insansız hava araçları da kısa listede yer alıyor.

Değerlendirmeyi ise Japon Ordusu yapacak.

Şu anda Japon Öz Savunma Kuvvetleri'nin sahip olduğu insansız hava araçları, ABD yapımı büyük keşif İHA'sı Global Hawk ve ABD yapımı küçük keşif İHA'sı Scan Eagle gibi gözetleme ve istihbarat toplama ile sınırlı.

Kaynak: Gdh dijital .