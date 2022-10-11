Bir havalimanının bitişinin öyküsü: Schiphol Havaalanı

Avrupa’nın en yoğun havalimanlarından birinin adım adım bitiş öyküsü! 2014’te dünyanın en yoğun 5’inci havalimanı olan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı aylardır yönetim krizleri ve yoğunluk haberleri ile gündemde! Kovid-19 pandemisi ile başlayan sorunların sonunda Havalimanı yönetimi son olarak dün açıkça ordudan yardım istedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı aylardır, yolcu yoğunluğu ve “iptal edilen binlerce uçuş” haberleriyle gündemden düşmüyor. Personel eksikliği nedeniyle binlerce uçuşu iptal eden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı, dün son olarak açığın karşılanması için ordudan yardım istedi.

Personel eksikliği nedeniyle binlerce uçuşu iptal eden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schipol Havalimanı, açığın karşılanması için ordudan yardım istedi. Hollanda hükumeti, “Bu askerin işi değil” diyerek havalimanı yönetiminin talebine olumlu yanıt vermedi.

KOVİD'DE İŞTEN ÇIKARMIŞLARDI

Schiphol'ün bugünlerde içinde bulunduğu kriz Kovid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla başladı. Ve Schiphol krizi bugünlere adım adım geldi…

Avrupa'da uçak haraketliliği açısından ilk; yolcu sayısı açısından üçüncü sırada bulunan Schipol Havalimanı, Mayıs ayından bu yana ciddi bir personel sıkıntısıyla karşı karşıya. Koronavirüs salgını sırasında uçuşların durması ve personelin işten çıkarılmasıyla başlayan sıkıntı artarak sürüyor. Özellikle güvenlik kontrolü yapacak personelin yetersizliği nedeniyle havalimanında yığılma meydana geliyor. Birçok yolcu, güvenlik kontrolünden zamanında geçemediği için uçuşunu kaçırdığını söylüyor.

Personel eksikliği nedeniyle bagaj yükleme - boşaltma sorunu yaşandığı için çok sayıda kişi mağdur oluyor. Bu nedenle Schipol Havalimanı yönetiminin, yaşanan kaosu hafifletmek amacıyla, iki kez hükümete başvurarak silahlı kuvvetler personelinin havaalanıda görevlendirilmesini istedi.

Mayıs ve Eylül aylarında yapılan iki ayrı başvuruda, acil personel açığının askerler aracılığıyla giderilmesi önerildi.

Schiphol Havalimanı 2014 verilerine göre; 54.978.023 yolcu sayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında 5'inci sırada yer alıyordu.

ORDUDAN YARDIM İSTEME YETKİSİ YOK!

Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesine göre, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından hükümetin gündemine getirilen öneriye, Güvenlik ve Adalet Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı karşı çıktı.

Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü (NCTV), Schipol Havalimanı'nın, ordudan böyle bir yardım isteme yetkisinin bulunmadığını bildirdi. NCTV, hükümete gönderdiği tavsiyede, "Sonuçta askeri personelin görevlendirilmesi, her şeyden önce Schiphol'ün ticari çıkarlarına hizmet edecek. Ayrıca diğer ticari tarafların yardım isteyebileceği bir emsal oluşturma riski de var" dendi.

Havalimanında çalışmanın ordunun işi olmadığını belirten hükümet, Schipol'ün önerisine olumlu yanıt vermedi.

BİLET SATIŞLARI SINIRLANDIRILDI

Schiphol sözcüsü, ordunun yardımının havalimanında rahatlama sağlayabileceğini savunarak "Eğitimli insanlara ihtiyacımız vardı. Askerler de zaten eğitimli" dedi.Havalimanı yönetimi, personel sıkıntısı nedeniyle Mart 2023'e kadar yolcu sayısını yüzde 13 oranında sınırlama kararı aldı. Bu nedenle binlerce uçuş iptal edilecek. Schipol'ün en büyük kullanıcısı olan KLM Havayolları da Hollanda pazarında bilet satışlarını sınırlayacağını duyurdu.

SCHİPHOL EN YOĞUN OLDUĞU YAZ AYLARINDA BİLE KRİZ YAŞADI

Schiphol Havalimanı'nda personel eksikliği ve yaz aylarında tatil sezonu nedeniyle oluşan yoğunluğu azaltmak için personel ücretlerinin artırılması, uçuşların iptal edilmesi ve ek tedbirlere başvurulmasına rağmen nisandan bu yana süren yoğunluğa çözüm bulunamamıştı. Hatta öyle ki Haziran ayında havalimanı yönetiminden yolcular için yapılan duyuruda uçuşuna 4 saatten az kalan yolculara "Havalimanına gelmeyin" uyarısı yapıldı.

Schiphol Havalimanı ile Hollanda Tüketiciler Birliği arasında yapılan anlaşma gereğince 23 Nisan 2022'den itibaren havalimanındaki yoğunluk sebebiyle uçamayanların bilet değişim masrafları, yeni bilet masrafları veya iptal ücretlerinin yolculara ödeneceği bildirilmişti.

Schiphol'ün CEO'su 15 Eylül'de istifa etmişti. Amsterdam Havalimanı RoyalSchiphol Grubun Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dick Benschop, aylardır süren yoğunluk ve personel eksikliğinden kaynaklanan sıkıntıların ardından istifa etmişti.

YOLCU SAYISINI AZALTMAK DA İŞE YARAMADI

Ajanslar geçtiğimiz 30 Eylül'de de Amsterdam Schiphol Havalimanı'nın yolcu sayısını azalttığı haberlerini geçti. Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yoğunluk ve aksamaların önüne geçmek için günlük yolcu sayısı üst limitinin Mart 2023 sonuna kadar düşürüldüğü belirtildi. Ancak atılan bu adım da bir işe yaramadı.

KLM DE MAĞDUR

Schiphol'ün içine düştüğü durum, ülkenin önde gelen havayolu şirketi KLM'yi de mağdur etti.

Hollanda Kraliyet Hava Yolları KLM'den30 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, “KLM için bu kadarı yeter. Bu durum ümitsizlik veriyor” ifadesi kullanıldı. Schiphol'ün bir süredir hava yolu firmalarından yolcu sayılarını yüzde 18 azaltmalarını istediği hatırlatılan açıklamada, yeni limitlerin yolcu sayısını yüzde 22 azaltmak zorunda kalmaları anlamına geldiği vurgulandı. Bu da şirketler için extra zarar anlamına geliyor. KLM Havayolları, hazirandan itibaren havalimanındaki yoğunluk sebebiyle günlük 50'ye yakın uçuşun iptal edildiği belirtildi. .