Bir grup Kongre üyesi, Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışı açıklamalarına itiraz etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup kongre üyesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'deki NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye F-16 satışını destekleyen ifadelerini eleştirerek itirazda bulundu.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satması halinde bunların Yunanistan'a karşı kullanılacağından şüphe duymadıklarını belirten bir grup Kongre üyesi, endişeleri giderilene kadar silah satışına karşı duruşlarını değiştirmeyeceklerini ifade etti.

Kongre'de Yunan işleriyle ilgili grup üyesi parlamenterlerin yayımladığı itirazda Ankara'nın Ege Denizi'nde Yunanistan'ın hava sahasını ihlale ve toprakları üzerinden izinsiz uçuşlara devam ettiği hatırlatıldı ve söz konusu uçakların Türkiye'ye teslim edilmesi halinde Suriye'ye düzenlenecek bir operasyonda "ABD'nin Kürt müttefiklerine" karşı kullanılacağı ifade edilerek Biden yönetiminden açıklama istendi.

Temsilciler Meclisi üyelerinden Chris Pappas, Dina Titus, Carolyn Maloney, Charlie Crist, Frank Pallone ve John Sarbanes imzasıyla yayımlanan açıklamada "Türkiye son 10 yıldır ne verimli bir NATO üyesi, ne de ABD'nin güvenilir bir ortağı oldu" ifadesi yer aldı. İsmi geçen parlamenterlerin bir kısmı geçen yıl aynı konuda Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup yazarak “Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satılmaması” için çağrı yapmıştı.

"Bu silahlar hiç kuşkusuz Yunan hava sahasına girmek için kullanılacak"

Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemini satın almasından dolayı ABD yaptırımlarına tabi olduğu hatırlatılan açıklamada "Biden yönetimi Türkiye'nin bu yaptırımlardan nasıl muafiyet kazanacağına ve F-16'lar ve modernizasyon kitleriyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına neden olan Rus silah sisteminin eş konumlu olmasından kaynaklanan riskleri nasıl gidereceğine dair bir yanıt sunmadı" denildi.

"Türkiye, 2022'nin başından bu yana NATO müttefiki Yunanistan'ın hava sahasını 2 bin 337 kez ihlal etti, bunların arasında 120 kez Yunan toprakları üzerinden uçuş bulunuyor. Türkiye'nin Ege Denizi üzerindeki düşmanca eylemlerinin yanı sıra Yunan hükümetine karşı hasmane duruşu bu tür saldırgan ve istikrar bozucu eylemlerini yakın zamanda sonlandırma niyeti ollmadığını açıkça gösteriyor. Eğer ABD F-16 satışını yaparsa, bu Amerikan yapımı silahlar hiç kuşkusuz Yunan hava sahasına girmek için kullanılacak" öngörüsünde bulunan itiraz metninde Türkiye'nin son yedi aydır Yunanistan'a yönelik hareketleri savunma değil, göz korkutma amaçlı olarak tanımlandı.

İtirazda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki saldırganlığına ek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçleri hedef alan bir harekat yapılacağına dair açıklamalarının da kaygı konusu olduğu belirtildi. "Türkiye'nin bu F-16 sistemleri elde etmesi halinde, bunların Suriyeli Kürt müttefiklere karşı yeni saldırılarda kullanılacağı açıktır" denilen itirazda Biden yönetiminden ABD'nin Kürt müttefiklerinin Amerikan yapımı silahlardan korunması için ne yapacağına dair açıklama istendi.

"Endişelerimiz giderilene kadar itirazımızı sürdüreceğiz"

Kongre üyeleri, yönetim tarafından kaygılarını giderecek yanıtlar verilene kadar Türk hükümetine F-16'ların ve modernizasyon kitinin teslimatının engellenmesi için itirazlarını sürdüreceklerini ve ellerinden gelen çabayı sarfedeceklerini ifade etti.

ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini vetosunu kaldırmasından bir gün sonra, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediğini söylemişti.

Başkan Biden da 30 Haziran'da Madrid'deki NATO Zrvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini, bunun için ABD Kongresinden onay alabileceklerini ifade etmişti.

Kaynak: Euronews Türkçe