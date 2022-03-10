Bir gazetecinin sorusu Lavrov'u kızdırdı: Bu kadarı size yeter

Ukraynalı gazeteci Lavrov'a Kırım Tatarları'na yapılan zulmü sordu ve 'Kadınları kaçırmaya başladınız, buna ne diyeceksiniz?' diye sordu.

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.

Üçlü zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında gergin anlar yaşandı.

Ukraynalı gazetecinin sorusuna hayli sinirlenen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hayli sert bir karşılık verdi ve şunları söyledi:

"Olgu, gerçek dediniz ama ben başka bir kelimeyi tercih ederdim, sahte, yalan derdim. Bunlarla dolduruyorsunuz. Bir milletvekili bir kadının kaçırıldığıyla ilgili en ufak bir bilgiye sahip değilim, ancak Ukrayna'da milletvekilleri kayboluyor. Sayın Shevchenko kayboldu, buna bakın önce. Böyle şahsi konulara girecek olursak insanı isyan ettirecek pek çok şey bulabiliriz. Burada basın konferansı yapıyoruz, söyleşi yapmıyoruz. Sizi televizyona çektiler çok büyük bir kahraman olacaksınız memleketinizde, bu kadarı size yeter."

DOĞUM HASTANESİ NEDEN VURULDU?

'Hamile kadınların olduğu iddia edilen doğum hastanesini neden vurdunuz?" sorusunu ise Lavrov şöyle cevaplandırdı:



"Rusya sınırı yakınında biyolojik çalışmalar yapılıyor. AB dahil olmak üzere diğer ülkeler, Ukrayna'ya ölümcül silahlar göndererek tehlikeli bir şekilde hareket ediyor.

Ukrayna'ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır. Moskova, Birleşmiş Milletler'e Mariupol'daki bombalanan doğum hastanesinin aşırı sağcı Azak taburu tarafından alındığına dair kanıt sundu. Doğumhane konusunu üçüncü kez soruyorsunuz. Ama cevabı duymak istemiyorsunuz. BBC ve diğer Batı temsilcileri de bunu altyazı yazdı. Burada kadın da yok, hasta da yok. Orayı askeri üsse çevirdiler. Azak savaşçıları girdi."

RUS SÖZCÜSÜ ZAHAROVA CNN MUHABİRİYLE

Bu arada tüm dünya, barış görüşmelerini yakından takip ederken uluslararası basından 330'un üzerinde basın mensubu da bu anlara tanıklık etmek için Türkiye'ye geldi. Kritik görüşmelerden ilk açıklamalar gelirken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ile CNN International muhabiri Jomana Karadsheh arasında yaşanan bir tartışma kameralara yansıdı.



SALONDA GERGİN ANLAR



Tarihi zirveye dair açıklama yapmak üzere basın mensuplarıyla bir araya gelen Zaharova, bu esnada çarpıcı görüntülere imza attı. Açıklama yapmak üzere salona giriş yapan Zaharova ilk olarak, "Salonda Ukraynalı gazeteci var mı?" sorusunu yöneltti.



Salondan ses çıkmaması üzerine ilk açıklamalarda bulunan Zaharova, bunun ardından CNN muhabiri ile gergin anlar yaşadı.



CNN International muhabiri Jomana Karadsheh, Zaharova'ya, Rusya'nın Ukrayna'da ölümlere neden olduğuna dair sorular yönelten Karadsheh, konuyla ilgili videolar olduğunu söyledi.



ZAHAROVA'DAN MUHABİRE SUÇLAMA



Zaharova, görüntülerin sahte olduğunu belirterek, Karadsheh'e Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın videosunu göstererek 8 yıldır Ukrayna'da olanların görülmediğini ifade etti.



Zaharova'nın ısrarlarına rağmen görüntülere bakmayan Karadsheh ile Rus Sözcü arasında gerginlik yaşandı. Muhabire, "Size gösteriyorum ama bakmıyorsunuz. Lütfen bir bakın. Sürekli böyle yapıyorsunuz" ifadelerini kullanan Zaharova, daha sonra Karadsheh'in yanından ayrıldı.



Zaharova'yı provokatif olmakla eleştiren CNN muhabiriyle yaşanan o anlar, kameralara yansıdı. .