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TIMETURK / DÜNYA / Bir bilim insanından insanlığın 'Uzaydaki Geleceği' hakkında korkutan iddia

Bir bilim insanından insanlığın 'Uzaydaki Geleceği' hakkında korkutan iddia

İnsanlık, özellikle uzay keşifleri hız kazandığından bu yana diğer gezegenlerde koloniler kurmanın nasıl olacağına dair hayaller kuruyor. Ancak bir bilim insanı, işler yolunda gitmezse kolonide yaşayanların ‘yamyam’ olabileceğini savunuyor.

2 Saat Önce
2022-01-02 09:04:14
Bir bilim insanından insanlığın 'Uzaydaki Geleceği' hakkında korkutan iddia

Uzay alanında yapılan çalışmalar arasında başka gezegenlerde veya başka gezegenlerin uydularında koloniler kurma fikriyse özel bir yer tutuyor. Mars'ta keşif araçlarımızın dolaştığı bu dönemde birçok kişinin aklında “Sıra ne zaman insanlara gelecek?” sorusu yer alıyor. Her ne kadar Dünya dışında koloniler ve yaşam alanları kurma fikri heyecan verici gelse de Edinburgh Üniversitesi'nde astro-biyoloji profesörü olan Charles Cockell, kolonilerin bazı korkutucu sonuçları olabileceğine dikkat çekiyor.

'Bütün önlemler alınmalı'

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Metro adlı medya kuruluşuna konuşan Cockell, uzmanların da dikkat çektiği bir konuya vurgu yapıyor. Uzayda kurulan kolonilerde ‘yemek kıtlığının' yaşanmasının muhtemel olduğunu belirten Cockell, çiftçilik çalışmaları sonuç vermezse ve Dünya'dan da ekstra yiyecek takviyesi gönderilemezse kolonide yaşayanların yamyamlık yoluna girebileceğini belirtiyor.

Cockell, 1845 yılında Kuzeybatı Geçidi'ni bulmak için Kuzey Buz Denizi'ne gemilerle keşfe çıkıp daha sonra kaybolan ve o zamanın son teknolojisine sahip olmalarına rağmen yiyecekleri tükendiğinde yamyamlık yapan Sir John Franklin ve tayfasını bu duruma bir örnek olarak gösteriyor. Uzay kolonilerinde yaşayan insanların da bütün çareler tükendiğinde bu tarz bir eylem gerçekleştirebileceğini savunuyor.

Ay, Mars veya Jupiter'in uydusu Callisto'yu kolonileştirmeden önce her olasılığın düşünülmesi ve önlemlerin alınması gerektiğini belirten Cockell, “Eğer 20 insanı Dünya'dan yüz milyonlarca kilometre uzaklıkta ölümcül bir ortamda bırakacaksanız bütün olasılıkları hesaba katıp önlem alsanız iyi olur. Çünkü işler yolunda gitmezse kısa sürede karanlık bir tabloyla karşılaşabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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