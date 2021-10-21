Bir balinanın kendi kendine patlama anı kameralara böyle yakalandı…

Tanımlanamayan bir objenin su üstünde dalgalandığı, açık, hoş bir Kaliforniya günü…Objeye daha yakından bakıldığında yüzen, şişkin bir balina cesedi olduğu görülüyor. Ve akabinde bu cansız vücut, büyük bir patlama ile havaya saçılırken etrafını kana buluyor!

Tanımlanamayan bir objenin su üstünde dalgalandığı, açık, hoş bir Kaliforniya günü… Objeye daha yakından bakıldığında, aslına bakarsak mevti sonrasında ortaya çıkan gazlar yardımıyla yüzen, şişkin bir balina cesedi olduğu görülüyor. Ve akabinde bu cansız vücut, büyük bir patlama ile havaya saçılırken etrafını kana buluyor!

Eğer bu olay görmek istediğiniz bir şeye benziyorsa, WTF! Outdoors yardımıyla saniye saniye izlemeniz mümkün. Görüntüyü YouTube üstünde gösteren hesap, bu patlamanın Tomales Körfezi civarlarındaki Kaliforniya kıyısında gerçekleştiğini söylüyor. Görüntü kayıtlarının büyük patlamanın öncesindeki yalnızca son anları göstermesinden dolayı bu vücudun tam olarak ne çeşit bir balinaya ilişkin olduğu aşikâr değil lakin bölgedeki en yaygın deniz memelileri gri balinalar, mavi balinalar ve kambur balinalar.

Görüntü süratli bir şekilde bir “İç Organı Varsayım Et” oyununa dönüştüğü için, YouTube yorumlarında da belirtildiği suretiyle “biyolojik olarak garip” olduğu söylenebilir. Birinci kanlı patlamanın akabinde, ölü balinanın neredeyse tüm organları vücudun ağzından dışarı çıkıyor.

Bunun suretiyle patlamalar, bu hayvanlar için ayrışmanın naturel bir kesimi olarak kabul ediliyor ve patlayan balinaların öyküleri Dünya'nın pek oldukca yerinde duyulabiliyor. Göbekleri gazla dolu olan ölü balinalar, kumsallara ve kıyılara hakikat yol alıyorlar.

Ve elbet balina patlamalarından bahsederken, 1970 senesinde Oregon'da gerçekleşen Büyük Balina Patlaması'ndan bahsetmemek olmaz. Lakin bu vakada patlama naturel değil, insan eliyle gerçekleşmişti. Ortalama 14 metrelik bir ispermeçet balinası Floransa'da kıyıya vurduktan sonrasında, yetkililer bu vücuttan kurtulmak için bir patlama yaratmaktan diğeri seçeneklerinin olmadığı sonucuna vardılar ve bu kararın sonuçlarının epeyce “garip” bulunduğunu söyleyebiliriz.

Görünüşe nazaran bir balina patlatmak Goldilocks Prensibi için hoş bir örnek olabiliyor: Tam olarak yanlışsız patlayıcı hacmini kullanmanız gerekiyor. Oldukça uçlar kabul edilebiliyor; ya anca leşi denize fırlatmaya kafi gelecek kadar, ya da balinayı büsbütün yok edecek patlayıcı kullanabilirsiniz. İstemediğiniz şey ise, Oregon balinasını patlatmakla görevlendirilen otoyol kısmının o Kasım gününde kendilerini bulmuş olduğu yer olan ortada bir yerde kalmak.

Ortaya çıkan patlama, seyirciler tarafınca “kuvvetli bir domates suyu patlaması” olarak tanımlanırken oldukca büyük yağ modüllerini etrafa saçıldı. Balina modülleri binalara, otomobillere ve insanlara çarpmadan evvel hatırı sayılır bir aralık kat etti. Oregon halkı, sevinçle, müthiş vakadan sonrasında bir parka isim vererek miraslarını benimsemeye karar verdi…

Kaynak: Chip

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.