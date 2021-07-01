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Bir ada ülkesinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Karayip Denizi'nde bir ada ülkesi olan Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’de düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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01.07.2021 11:10:39
Bir ada ülkesinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Karayip Denizi'nde bir ada ülkesi olan Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haiti Emniyet Müdürü Leon Charles, yaptığı açıklamada, başkentte bir ana caddede silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Charles, saldırıda, aralarında bir gazeteci ve bir aktivistin de olduğu 15 kişinin öldüğünü ifade etti.

Faillerin kaç kişi olduğunu henüz bilmediklerini belirten Charles, silahlı saldırının Fantom 509 olarak bilinen bir grup polis memuru sözcüsünün aynı bölgede öldürülmesinden birkaç saat sonra düzenlendiğine işaret ederek saldırının "Fantom 509 grubunun dostları" tarafından yapıldığını iddia etti.

Charles, “Kurum, bu tür intikam eylemlerine asla müsamaha gösteremez.” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki ABD Büyükelçiliği, cinayetleri kınayarak silahlı saldırı nedeniyle "derin endişe" duyulduğunu açıkladı.

Karayip ülkesi Haiti'de son zamanlarda şiddet içeren protesto gösterileri düzenleyen "Fantom 509" grubunda görevli ve eski polisler yer alıyor.

Ülkedeki huzursuzluğun bir parçası olarak ortaya çıkan "Fantom 509" mensubu polis memurları, Aralık 2020'de ağır silahlarla sokaklara dökülerek sağlıksız çalışma koşullarını protesto etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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